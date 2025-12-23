כיכר השבת
תיעוד החיסול

צה״ל ממשיך בסיכולים ממוקדים בלבנון: שלושה מחבלי חיזבאללה חוסלו

חוסלו שלושה מחבלי חיזבאללה ובהם מחבל ששירת במקביל ביחידת המודיעין של צבא לבנון ומחבל אשר עסק בהגנה אווירית בגזרת צידון | צפו בתיעוד (צבא וביטחון)

רגע החיסול (צילום: דובר צה"ל)

צה״ל תקף וחיסל אתמול (שלישי) שלושה מחבלים מארגון הטרור , שפעלו לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה״ל ועסקו בניסיונות שיקום תשתיות צבאיות במרחב צידון שבדרום .

במערכת הביטחון דיווחו הבוקר כי מבדיקה ראשונית עולה כי בתקיפה חוסל מחבל חיזבאללה ששירת במקביל ביחידת המודיעין של צבא לבנון. בתקיפה חוסלו שני מחבלים נוספים ובהם מחבל שעסק בהגנה האווירית בגזרת צידון.

המחבלים שחוסלו

מדובר נמסר כי: "צה״ל מדגיש כי הוא פועל נגד מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה הפועלים לשיקום תשתיות טרור בניגוד חמור להבנות בין ישראל ללבנון".

