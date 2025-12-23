רגע החיסול ( צילום: דובר צה"ל )

צה״ל תקף וחיסל אתמול (שלישי) שלושה מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה, שפעלו לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה״ל ועסקו בניסיונות שיקום תשתיות צבאיות במרחב צידון שבדרום לבנון. אזרחים איראניים שוחחו עם כלי תקשורת ישראלי וחשפו: "הולכים להכרעה מול ארצות הברית וישראל" בני סולומון | 22.12.25 במערכת הביטחון דיווחו הבוקר כי מבדיקה ראשונית עולה כי בתקיפה חוסל מחבל חיזבאללה ששירת במקביל ביחידת המודיעין של צבא לבנון. בתקיפה חוסלו שני מחבלים נוספים ובהם מחבל שעסק בהגנה האווירית בגזרת צידון.

המחבלים שחוסלו

מדובר צה"ל נמסר כי: "צה״ל מדגיש כי הוא פועל נגד מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה הפועלים לשיקום תשתיות טרור בניגוד חמור להבנות בין ישראל ללבנון".