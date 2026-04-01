בלב איראן: צה"ל חיסל את "אדריכל המוות" של חיזבאללה

במשך שני עשורים שלמים, שרטט והקים מהנדס איראני בשם מהדי ופאא'י את אחת מתשתיות הטרור המתוחכמות ביותר במזרח התיכון. הוא לא היה מחבל רגיל עם רובה על הכתף, אלא המוח ההנדסי שעמד מאחורי רשת המנהרות התת-קרקעיות של חיזבאללה בלבנון ושל משטר אסד בסוריה. אתמול הבהיר צה"ל: גם אלף קילומטרים מהגבול לא יגנו על מי שבונה את התשתית להשמדת ישראל.

ופאא'י, שכיהן כראש ענף ההנדסה בגיס לבנון - זרוע כוח קדס האיראני בלבנון - חוסל בפעולה כירורגית בלב השטח האיראני. החיסול מהווה מכה אסטרטגית ליכולת של חיזבאללה לשקם את תשתיותיו התת-קרקעיות שנפגעו קשות במהלך המלחמה הנוכחית. עשרים שנה של חפירה: האיש שמאחורי 'המטרו' של חיזבאללה במשך שני עשורים ניהל ופאא'י עשרות פרויקטים הנדסיים מורכבים עבור ארגון הטרור חיזבאללה ומשטר אסד. המנהרות שתכנן ובנה שימשו לאחסון אמצעי לחימה מתקדמים, טילים מדויקים ותשתיות טרור שנועדו להפתיע את כוחות צה"ל ביום פקודה. כידוע, רשת המנהרות התת-קרקעיות של חיזבאללה הפכה לאחד מנכסי הטרור החשובים ביותר של הארגון. על פי דיווחי דוברות צה"ל ואגף המודיעין, שריכזו את המצוד אחריו, המומחיות והקשרים שצבר ופאא'י במהלך שני עשורים של פעילות הפכו אותו לבלתי מוחלף. בלעדיו, מאמצי משטר הטרור האיראני להקים בסיסים תת-קרקעיים חדשים עבור חיזבאללה ומשטר אסד ספגו מכה שכמעט ולא ניתנת לשיקום.

הלוויה ל-50 חיילי בסיג׳ שחוסלו בתקיפות האחרונות. ( צילום: הרשתות באיראן )

המסר לטהרן: אין חסינות באף מרחב

העובדה שהחיסול בוצע במרחב מחלאת, עמוק בתוך הטריטוריה האיראנית, שולחת מסר מהדהד להנהגת כוח קדס: היכולת המודיעינית והמבצעית של ישראל חודרת דרך קירות הבטון והמנהרות העמוקות ביותר. מי שמוביל את מאמצי הטרור ברחבי המזרח התיכון, יגלה שצה"ל יודע להגיע אליו גם במרחק אלפי קילומטרים מהגבול.

במערכת הביטחון מבהירים כי המצוד אחרי בכירי מערך הייצור וההנדסה של ציר הרשע יימשך בכל מקום ובכל זמן. החיסול של ופאא'י מצטרף לשורה ארוכה של פגיעות בכירים בארגוני הטרור, ובכללם חיסולי מפקדים בכירים של חיזבאללה במהלך הלחימה בדרום לבנון.

פיצוצים באיספהאן ( צילום: מהרשתות הערביות )

מכה אנושה ליכולות הייצור האיראניות

חיסולו של ופאא'י מהווה פגיעה אסטרטגית ביכולת של חיזבאללה לשקם את תשתיותיו התת-קרקעיות שנפגעו במלחמה. בלי המומחיות והקשרים שצבר ב-20 שנות פעילות, פרויקטים הנדסיים במיליארדי דולרים נותרו ללא "בעל בית". במקביל, מדינות המפרץ מנהלות מערכה משלהן נגד רשתות הטרור האיראניות, כאשר סוכני חיזבאללה נעצרים במדינות כמו בחריין, איחוד האמירויות וכווית.

הפעולה מצטרפת למערכה הרחבה נגד תשתיות הטרור האיראניות. כזכור, חיל האוויר תקף לאחרונה מפעל מחקר ופיתוח שהעביר באופן שיטתי חומרים כימיים קטלניים למשטר בטהראן, במסגרת המערכה הנמשכת לפירוק יכולות הטרור של איראן.

השורה התחתונה: דממת אלחוט במנהרות

עם לכתו של ופאא'י, פרויקטים הנדסיים שנועדו לשמש את חיזבאללה ומשטר אסד לשנים הבאות נותרו ללא מנהיג. בצה"ל ובמערכת הביטחון מבהירים כי המצוד אחרי בכירי מערך הייצור וההנדסה של ציר הרשע יימשך בכל מקום, עד לפירוק מוחלט של יכולות הטרור התת-קרקעיות.

המסר ברור: מי שבונה את התשתית להשמדת ישראל, ימצא את צה"ל מחכה לו - גם אם הוא חושב שהוא מוגן בעומק השטח האיראני. עידן החסינות של מהנדסי הטרור הסתיים.