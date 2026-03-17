הבוקר (שלישי) דווח כי ישראל פגעה לפני כמה ימים במתחם תת-קרקעי בעיר קום באיראן שבו שהו לפי החשד בכירים בארגון הג׳יהאד האיסלאמי, בהם סגן מפקד הארגון אכרם אל עג'ורי וראש הזרוע הצבאית מוחמד אל הינדי. גורם שמעורה בפרטים אמר: "זה נראה טוב".

גם הרמטכ"ל אייל זמיר אמר בהערכת מצב מטכ"לית, כי "גם הלילה נרשמו באיראן הישגים סיכוליים משמעותיים בעלי פוטנציאל להשפיע על הישגי המערכה ועל משימות צה"ל, בנוסף לסיכולים שבוצעו בימים האחרונים נגד גורמי חוץ הקשורים גם לזירה הפלסטינית. בין היתר, סוכלו בטהרן בכירים המעורבים בפעילות טרור מעזה ומיהודה ושומרון, אשר הסתתרו בדירת מסתור". המחוסלים ראש הזרוע הצבאית - אכרם אל-ע'גורי בכיר חשוב בהנהגת הג'יהאד האסלאמי. הוא שימש למעשה גם כסגנו של נח'אלה ויושב בביירות ובדמשק. אל-עג'ורי היה אחראי על התיאום בין משמרות המהפכה באיראן לבין הזרוע הצבאית של ארגון הטרור. אל-עג'ורי שרד ניסיון התנקשות בדמשק ב-13 בנובמבר 2019 (בו נהרג בנו מועאז), במקביל למבצע "חגורה שחורה" שהחל עם חיסולו של בהאא אבו אל-עטא. מאז הוגדר כטרוריסט בינלאומי על ידי ארה"ב ובריטניה. אל-עג'ורי לא היה רק מפקד צבאי. הוא החזיק בשלושה תפקידים קריטיים שסימנו אותו כיעד אסטרטגי: ראש הזרוע הצבאית ("פלוגות אל-קודס"), יו"ר מועצת השורא של הארגון, והאדם האחראי על ניהול התקציבים והכספים שזרמו מטהרן. על פי הדיווחים, התקיפה המדויקת פגעה בדירת מסתור שבה שהה בבירה האיראנית – מיקום שמעיד על חדירה מודיעינית עמוקה.

ראש המחלקה המדינית - מחמד אל-הנדי

מחמד אל-הנדי שימש כחבר הלשכה המדינית וכראש המחלקה המדינית בארגון. הוא נבחר לסגן מזכ"ל התנועה בספטמבר 2018, לאחר מינויו של זיאד א-נחא'לה למזכ"ל התנועה. אל-הנדי היה בעל תואר ד"ר ושימש עד לשנת 2012 כראש הנהגת הג'יהאד האסלאמי ברצועה. נחשב לאחד ממייסדי הארגון יחד עם פתחי א-שקאקי וניצל בעבר מניסיונות חיסול.

הקודקודים שעדיין בחיים

מזכ"ל הג'יהאד האסלאמי - זיאד א-נח'אלה

בראש הנהגת הג'יהאד האסלאמי עומד כיום זיאד א-נח'אלה שמשמש כמזכ"ל התנועה והיה קודם לכן סגן המזכ"ל הקודם רמדאן שלח, שמת ביוני 2020 - לאחר שלקה באירוע לבבי. הוא שוהה כעת בטהראן ויש לו קשרים הדוקים עם בכירים באיראן ובכירים בחיזבאללה.

נח'אלה מבוקש בארה"ב מאז שנת 2014 בגין אחריות לירי רקטות לעבר ישראל בין השנים 2008 ל-2011 ומעורבותו בהנחת מטען חבלה באוטובוס בבת ים בשנת 2013, שהג'יהאד האיסלאמי קיבל עליה אחריות. הוא נחשב לדמות מפתח בציר האיראני, נפגש בעבר עם קאסם סולימאני, שחוסל בשנת 2020, עוד נפגש עם המנהיג העליון של איראן ח'אמנאי - שחוסל גם הוא.

לאחר 7 באוקטובר תועד נח'אלה בפגישה עם מזכ"ל חיזבאללה דאז חסן נסראללה. בחודש דצמבר 2023 דווח על פי פרסומים זרים כי נח'אלה נמצא על הכוונת של המוסד, מה שהודלף כביכול על ידי גורמים זרים וגרם לו על פי הדיווחים לנקוט בשורה של צעדים, כדי להישמר מחיסול אפשרי, לכאורה.

בהמשך, נכח נח'אלה על פי הדיווחים סמוך למבנה בטהרן, שבו חוסל ראש הלשכה המדינית של ארגון הטרור חמאס, איסמאעיל הנייה. עם נפילתו של משטר אסד, דווח כי נח'אלה נמלט מסוריה לטהרן, לאחר שבשנים האחרונות פעל בסוריה בחסותו של המשטר שנפל.

במהלך המלחמה נראה מדי פעם נח'אלה בהופעות פומביות, אחת מהן באצטדיון באיראן, שם השמיע דברי הסתה כנגד ישראל. אך מאז חיסול הנהגת חיזבאללה בלבנון ולאחר מכן נפילת משטר אסד בסוריה, דומה שהוא הוריד מעט פרופיל.

לפני מספר ימים דווח כי נח'אלה שלח איגרת ברכה למנהיגה העליון החדש של איראן, מוג'תבא ח'מינאי. בהודעה נאמר כי הם בטוחים בכך ש"הנהגתכם האמיצה והחכמה תכשיל את מזימות האויבים ותוביל את האומה לניצחון".

חבר הלשכה המדינית - נאפז עזאם

נאפז עזאם הוא חבר ותיק בלשכה המדינית של הג'יהאד האסלאמי ברצועה ונחשב לאחד המנהיגים הבולטים של התנועה ברצועה. הוא מקורב לגורמים איראניים ונודע כדרשן וכמסית במסגדי הרצועה. הוא אחראי על ארגון וביצוע רבות מפעולות התנועה ברצועה, ובכלל זה על העברת כספים המגיעים לעזה מהחוץ.

בכיר הג'יהא'ד האסלאמי - ח'אלד אל-בטש

ח'אלד אל-בטש הוא מבכירי הנהגת הג'יהאד האסלאמי ברצועה וחבר בלשכתה המדינית. הוא היה שותף בשיחות הרגיעה עם ישראל וכן בשיחות הפיוס בין החמאס והפתח. אל-בטש מעורב בהקמת מסגדים ובתי ספר, משמש גם כדרשן במסגדי הג'יהאד האסלאמי. בנוסף, הוא הוביל פעילויות נגד ישראל במהלך האינתיפאדה הראשונה בשנת 1987, וכן נעצר כמה פעמים בידי ישראל.

אל-בטש, מהבכירים הוותיקים בג'יהאד האסלאמי, היה אחראי מטעם הארגון על "צעדות השיבה" ב-2018. לאורך השנים, הוא ייצג את הג'יהאד בשיחות התיווך עם המצרים. במהלך מלחמת חרבות ברזל, הופצו שמועות שהוא נעצר בביה"ח א-שיפאא', אבל בהמשך דיווחים אלה התבדו.

בכיר הג'יהאד האסלאמי - אחמד אל-מדלל

אחמד אל-מדלל הוא מבכירי הנהגת הג'יהאד האסלאמי ברצועה וחבר בלשכתה המדינית. הוא משמש כממונה על היחסים הלאומיים בשורות התנועה, רופא בהכשרתו ששימש כחבר בכיר ברשות הלאומית העליונה לצעדות השיבה.

בכיר הג'יהא'ד האסלאמי - ח'אד'ר חביב

חאדר חביב הוא מבכירי הנהגת הג'יהאד האסלאמי ברצועה וחבר בלשכתה המדינית. הוא שימש כחבר בכיר ברשות הלאומית העליונה לצעדות השיבה שהושקה במרץ 2018, וכן בשנת 2017 שימש כבכיר בוועדת הפיוס החברתי שהוקמה כחלק מההבנות שנרקמו בין חמאס לבין דחלאן.