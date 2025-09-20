בתקיפה מהאוויר: פעיל חיזבאללה בכיר חוסל בדרום לבנון

צה"ל, בהובלת פיקוד הצפון, ביצע היום סיכול ממוקד וחיסל פעיל טרור של ארגון חיזבאללה באזור ארנון שבדרום לבנון. על פי דיווח רשמי של צה"ל, החיסול בוצע באמצעות תקיפה אווירית, שהתבצעה לאחר שהתברר כי המחבל עסק בניסיונות איסוף מודיעין על פעילות כוחות צה"ל בגבול.

גורמים צבאיים הדגישו כי פעילותו של המחבל מהווה הפרה ברורה של ההבנות בין ישראל ללבנון, וכי צה"ל ימשיך לפעול בנחישות כדי להסיר כל איום על ביטחון המדינה. האירוע מגיע על רקע מתיחות מתמשכת בגבול הצפון, כאשר שני הצדדים עוקבים מקרוב אחר פעילותם של השני.

ההודעה של צה"ל משקפת את המדיניות הישראלית של תגובה מיידית לכל ניסיון של חיזבאללה לפעול נגד כוחותיה או לאיים על ריבונותה. חיסולו של הפעיל המודיעיני באזור ארנון, שנחשב לאחד ממעוזי הארגון בלבנון, שולח מסר ברור על נכונותה של ישראל לפעול בשטחים ריבוניים כדי להבטיח את ביטחונה.