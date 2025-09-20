כיכר השבת
מכה נוספת לטרור

בתקיפה מהאוויר: פעיל חיזבאללה בכיר חוסל בדרום לבנון

צה"ל הודיע היום (שבת) כי בהובלת פיקוד הצפון ובאמצעות חיל האוויר, הוא חיסל פעיל טרור של ארגון חיזבאללה במרחב ארנון שבדרום לבנון. הדיווח מציין כי הפעיל עסק באיסוף מודיעין על כוחות צה"ל באזור, פעילות המהווה הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון ומעידה על מתיחות גוברת באזור (צבא)

חיסול בלבנון (צילום: דובר צה"ל)

צה"ל, בהובלת פיקוד הצפון, ביצע היום סיכול ממוקד וחיסל פעיל של ארגון באזור ארנון שבדרום לבנון. על פי דיווח רשמי של צה"ל, החיסול בוצע באמצעות תקיפה אווירית, שהתבצעה לאחר שהתברר כי המחבל עסק בניסיונות איסוף מודיעין על פעילות כוחות צה"ל בגבול.

גורמים צבאיים הדגישו כי פעילותו של המחבל מהווה הפרה ברורה של ההבנות בין ישראל ללבנון, וכי צה"ל ימשיך לפעול בנחישות כדי להסיר כל איום על ביטחון המדינה. האירוע מגיע על רקע מתיחות מתמשכת בגבול הצפון, כאשר שני הצדדים עוקבים מקרוב אחר פעילותם של השני.

ההודעה של צה"ל משקפת את המדיניות הישראלית של תגובה מיידית לכל ניסיון של חיזבאללה לפעול נגד כוחותיה או לאיים על ריבונותה. חיסולו של הפעיל המודיעיני באזור ארנון, שנחשב לאחד ממעוזי הארגון בלבנון, שולח מסר ברור על נכונותה של ישראל לפעול בשטחים ריבוניים כדי להבטיח את ביטחונה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

