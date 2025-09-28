כיכר השבת
שותים מיץ תפוזים מול פטריות העשן: בדרום לבנון התרגלו לתקיפות צה"ל | תיעוד

מטוסי חיל האוויר תקפו הערב שלושה מחסני אמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה, במרחב רמיש בדרום לבנון | בתיעודים מהתקיפה נראים תושבי דרום לבנון נהנים מכוס קפה כשהם צופים על פטריות העשן בעקבות תקיפת צה"ל (צבא)

שותים קפה מול פטריות העשן (צילום: רשתות לבנוניות)

ברקע החגיגות בלבנון לציון שה לחיסול רב המחבלים חסן נסראללה, בלבנון מדווחים כי מטוסי קרב של צה"ל תקפו הערב (ראשון) יעדים בכפר אלג'רמק ובאזור חומין אלפוקא בדרום לבנון.

על פי דיווח של הכתב הצבאי הלל ביטון רוזן, מטוסינו תקפו לפני זמן קצר 3 מחסני אמצעי לחימה של ארגון הטרור , במרחב רמיש בדרום לבנון.

נראה שתקיפות חיל האוויר הפכו לשגרה בדרום לבנון, ובתיעודים מהתקיפה נראים תושבי דרום לבנון נהנים ממיץ תפוזים כשהם צופים על פטריות העשן בעקבות תקיפת צה"ל כנגד אתרי חיזבאללה.

התקיפות בלבנון הערב (צילום: רשתות לבנוניות)

בהודעה לתושבים מטעם מועצה אזורית גליל עליון נמסר: "ערב טוב בשעה זו צה״ל תוקף בחזית לבנון במסגרת מאמצי האכיפה. קולות נפץ הנשמעים במרחב הגליל וצפון הגולן תקינים. בשלב זה אין שינוי בהערכת המצב והנחיות למרחב האזרחי. המשך ערב שקט ובטוח".

