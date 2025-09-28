ברקע החגיגות בלבנון לציון שה לחיסול רב המחבלים חסן נסראללה, בלבנון מדווחים כי מטוסי קרב של צה"ל תקפו הערב (ראשון) יעדים בכפר אלג'רמק ובאזור חומין אלפוקא בדרום לבנון.

על פי דיווח של הכתב הצבאי הלל ביטון רוזן, מטוסינו תקפו לפני זמן קצר 3 מחסני אמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה, במרחב רמיש בדרום לבנון.

נראה שתקיפות חיל האוויר הפכו לשגרה בדרום לבנון, ובתיעודים מהתקיפה נראים תושבי דרום לבנון נהנים ממיץ תפוזים כשהם צופים על פטריות העשן בעקבות תקיפת צה"ל כנגד אתרי חיזבאללה.