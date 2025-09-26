שנה חלפה מאז חיסולו של חסן נסראללה, מי שהנהיג את חיזבאללה יותר משלושה עשורים, ובנו ג׳וואד העניק הצצה נדירה לימיו האחרונים.

בראיון לרויטרס, שנערך על רקע ההכנות לציון יום השנה הראשון למותו, סיפר כי אביו "עבר את ימיו האחרונים בתחושות של כעס עמוק ותסכול", לאחר פיצוץ מתוזמן של מכשירי ביפר של פעילי חיזבאללה ברחבי לבנון – אירוע שהוביל למותם של עשרות לוחמים ולפציעת אלפים.

לדברי ג׳וואד, אביו ראה בעצמו אחראי על חייהם של אותם לוחמים ולא הצליח להשלים עם מה שכינה "כשל ביטחוני מהדהד". "הוא היה נסער, כעוס, מלא תרעומת. הוא חשב כל הזמן – איך דבר כזה יכול לקרות?", אמר.

נסראללה נשא את נאומו האחרון לציבור ב־19 בספטמבר 2024. שמונה ימים לאחר מכן, ב־27 בספטמבר, חוסל בתקיפת חיל האוויר הישראלי, שכללה סדרת פצצות חודרות בונקרים על קומפלקס של חיזבאללה בפרברי ביירות.

"גילינו על כך מהחדשות, כמו כולם. זה היה הלם מוחלט", סיפר ג׳וואד. "לא יכולנו לבכות או לצעוק, לא רצינו שאנשים ידעו מי אנחנו, אפילו השכנים לא ידעו".

בשל עוצמת ההפצצות והכאוס ששרר בבירה, גופתו של נסראללה לא נקברה תחילה בקבורה זמנית. רק חודשים לאחר מכן, במהלך הפסקת אש, נערך טקס רשמי שהדגיש את מעמדו ההיסטורי כמנהיג ארגון הטרור חיזבאללה.

מלחמת לבנון של 2024–2025, שהחלה עם חיסולו של נסראללה, גבתה את חייהם של למעלה מ־4,000 בני אדם וגרמה להרס נרחב בדרום המדינה. מיליוני אזרחים נעקרו מבתיהם, בהם גם משפחת נסראללה.

בראיון לרויטרס, ג׳וואד מספר על תחושת ניכור עמוקה: "מצאנו את עצמנו כפליטים, כמו עוד מיליון לבנונים. זה היה רגע של זרות בתוך מלחמה איומה – הפצצות, הרג, אכזריות, ועל זה נוספה תחושת ניכור מאנשים אחרים במדינה".

באותה תקופה, משפחות שיעיות שברחו מהדרום התקבלו בחשדנות רבה ביישובים סוניים ונוצריים בצפון ובמרכז לבנון. האווירה המתוחה איימה לגלוש לעימות פנימי, אך הלחץ מההפצצות הישראליות מנע הידרדרות למלחמת אזרחים כוללת.

החיסול, לצד שורת מתקפות ישראליות, החליש משמעותית את חיזבאללה והוביל לאובדן בן בריתו המרכזי – משטרו של בשאר אסד בסוריה, שהופל זמן קצר לאחר מכן. בלבנון עלתה ממשלה חדשה שהתחייבה לאכוף מונופול מדינתי על החזקת נשק, צעד שנועד לכרסם במעמדו של חיזבאללה.

על אף הלחצים מבית ומחוץ, חיזבאללה מסרב להתפרק מנשקו. ג׳וואד נסראללה, שאינו מחזיק בתפקיד רשמי בארגון אך נמצא תחת סנקציות אמריקניות, חזר על העמדה הנוקשה: "לעולם לא – אפילו לא בחלומותיכם".

בראיון חשף ג׳וואד גם את יחסו האישי לאביו לאחר מותו. לדבריו, הוא ממשיך לפנות אליו ולבקש את הדרכתו: "אני שואל אותו לפתור בעיות, מבקש ממנו עזרה. מבחינתי, הנוכחות שלו עדיין קיימת".