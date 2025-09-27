מפקד חיל האוויר דקות לאחר חיסול נסראללה ( צילום: דובר צה"ל )

אגף המודיעין חושף הערב (מוצאי שבת) כי בימים שקדמו לחיסולו של חסן נסראללה ולאחר מבצע הביפרים וחיסול איברהים עקיל - מנהיג ארגון הטרור חיזבאללה נותר במקומו מבלי להבין כי הוא היעד הבא לחיסול. בימים שקדמו לחיסולו, ניסה מזכ"ל חיזבאללה נסראללה לשקם את יכולות הארגון ולתכנן מתקפות נגד - אך כל אחת מהן סוכלה במהירות.

תיעוד מטייסת ׳הפטישים׳ (69) ובו קולות הקשר ( צילום: דובר צה"ל )

בצה"ל חשפו הערב כי בעודו מנסה להתאושש, המידע המודיעיני המדויק שאסף אגף המודיעין במשך שנים אפשר אחיזה מדויקת במיקומו של הבונקר הסודי שלו, שבנייתו התאפשרה באמצעות טכנולוגיה איראנית ובמידור קפדני גם במעגלים המצומצמים ביותר בארגון הטרור.

כזכור, לפני שנה בדיוק, בליל שבת, במסגרת מבצע "סדר חדש" ובהכוונה מודיעינית של אמ״ן, חיל האוויר תקף עם 83 פצצות במקביל וחיסל את חסן נסראללה, מנהיג ארגון הטרור חיזבאללה ויחד איתו את עלי כרכי, מפקד חזית הדרום ומפקדים בכירים נוספים במפקדה התת-קרקעית של חיזבאללה בביירות.