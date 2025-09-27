כיכר השבת
שנה לחיסול ששינה את פני המלחמה

נסראללה תכנן מהבונקר האיראני 'מתקפת נגד', מבלי שהבין שהוא היעד הבא לחיסול | פרטים חדשים

במלאות שנה לחיסול הדרמטי של מזכ"ל חיזבאללה, חסן נסראללה, אגף המודיעין בצה"ל חושף פרטים חדשים מהימים שקדמו לרגע בו חוסל | נסראללה ניסה לשקם את יכולות הארגון לאחר מתקפת הביפרים וחיסול הרמטכ"ל שלו, במקביל לתכנון מתקפות נגד ישראל, בלי להבין שהוא עצמו היעד הבא לחיסול (צבא וביטחון)

מפקד חיל האוויר דקות לאחר חיסול נסראללה (צילום: דובר צה"ל)

אגף המודיעין חושף הערב (מוצאי שבת) כי בימים שקדמו לחיסולו של חסן נסראללה ולאחר מבצע הביפרים וחיסול איברהים עקיל - מנהיג ארגון הטרור נותר במקומו מבלי להבין כי הוא היעד הבא לחיסול.

בימים שקדמו לחיסולו, ניסה מזכ"ל חיזבאללה נסראללה לשקם את יכולות הארגון ולתכנן מתקפות נגד - אך כל אחת מהן סוכלה במהירות.

תיעוד מטייסת ׳הפטישים׳ (69) ובו קולות הקשר (צילום: דובר צה"ל)

ב חשפו הערב כי בעודו מנסה להתאושש, המידע המודיעיני המדויק שאסף אגף המודיעין במשך שנים אפשר אחיזה מדויקת במיקומו של הבונקר הסודי שלו, שבנייתו התאפשרה באמצעות טכנולוגיה איראנית ובמידור קפדני גם במעגלים המצומצמים ביותר בארגון הטרור.

כזכור, לפני שנה בדיוק, בליל שבת, במסגרת מבצע "סדר חדש" ובהכוונה מודיעינית של אמ״ן, חיל האוויר תקף עם 83 פצצות במקביל וחיסל את חסן נסראללה, מנהיג ארגון הטרור חיזבאללה ויחד איתו את עלי כרכי, מפקד חזית הדרום ומפקדים בכירים נוספים במפקדה התת-קרקעית של חיזבאללה בביירות.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

