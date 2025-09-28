שנה לאחר החיסול: תיעוד חדש חושף את חסן נסראללה בביתו | צפו

בימים אלה מציינים שנה לחיסולו של מנהיג חיזבאללה, חסן נסראללה, רשתות טלוויזיה המזוהות עם הארגון פרסמו תיעוד חדש שהוצג לראשונה. בסרטון נראה נסראללה צועד בביתו באופן רגוע.

הסרטון, הבלעדי של חסן נסראללה, שודר בתוכנית "פנורמה היום", העוקבת אחר אירועים בלבנון, בתיעוד מופיעה דמותו של נסראללה במרחב הפרטי שלו, ללא קשר לאירועים צבאיים או פוליטיים, ומעניק הצצה נדירה לחייו האישיים.

במקביל, בנו של נסראללה, מחמד מהדי, העניק אתמול (שבת) ראיון לאתר "אל-עהד", שבו סיפר על תהליך כתיבת חוברת הזיכרונות שלו על אביו, ועל הקושי האישי שפקד אותו בעקבות מותו. מחמד מהדי תיאר את הרגעים הראשונים לאחר שנודע לו על החיסול, את תחושת היתמות, ואת הקושי בקבלת החלטות בהיעדר אביו, שהיווה עבורו מקור לכל ההחלטות – מהמהותיות ועד לפרטים היומיומיים.

בנוגע לתגובה לחיסול, טען נסראללה הבן כי היא לא יכולה להיות "הרג של אדם או שניים", והדגיש כי הנקמה הראויה היא "סילוק ישראל מהקיום" והסרת האינטרסים והבסיסים של ארצות הברית מהאזור. לדבריו, המסר האחרון שהיה מעביר לאביו הוא: "ראה את עמך, ראה את האומה, עד כמה הם נאמנים לך… והיו מוכנים להקריב הכול אחריך".