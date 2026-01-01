בעוד שדות הקרב במזרח אירופה ממשיכים לבעור, זירה נוספת ומרתקת לא פחות מתפתחת מאחורי הקלעים: זירת העסקאות הביטחוניות. על פי דיווחים בינלאומיים שפורסמו בימים האחרונים (30 בדצמבר 2025), ענקית הביטחון מאיחוד האמירויות, קבוצת EDGE, נמצאת בשלבים סופיים של עסקת ענק לרכישת כ-30% ממניות חברת הטכנולוגיה האוקראינית Fire Point.

העסקה, שמעריכה את שווי החברה האוקראינית ב-2.5 מיליארד דולר, אינה רק הבעת אמון כלכלית; מדובר ברעידת אדמה גיאופוליטית. האמירתים מוכנים לשלם כ-760 מיליון דולר כדי לשים יד על אחת המערכות הקטלניות ביותר שצמחו במלחמה הנוכחית – טיל השיוט ארוך הטווח FP-5 "פלמינגו".

הפלמינגו: הציפור שטורפת את המרחק

מה גורם למדינה מהמפרץ להשקיע סכומי עתק בחברה שהוקמה רק לפני שלוש שנים? התשובה טמונה ביכולות המבצעיות של ה"פלמינגו". בניגוד לכטב"מים מתאבדים קטנים, מדובר במפלצת של ממש: טיל שיוט המסוגל להגיע לטווח של 3,000 קילומטרים ולשאת ראש קרב במשקל אדיר של 1,150 קילוגרם.

הפילוסופיה מאחורי ה"פלמינגו" היא גאונות של דלות: במקום להשקיע בטכנולוגיות חמקנות יקרות או במהירויות שיא, האוקראינים התמקדו בעוצמה הרסנית ובעלות ייצור נמוכה. ה"סוד" טמון בשימוש במנוע טורבו-פאן (Ivchenko AI-25TL) שנועד במקור למטוסי אימון. זהו "מעקף" טכנולוגי שמאפשר לקייב לייצר טילים כבדים מבלי להיות תלויה בשרשראות אספקה מערביות מורכבות.

מנוסחאות על הדף לטבילת אש ברוסיה

חברת Fire Point אינה חברת "סטארט-אפ" תיאורטית. מאז הקמתה ב-2022, היא הפכה לעמוד השדרה של יכולת התקיפה האוקראינית. כטב"מי התקיפה הקודמים שלה, ה-FP-1 וה-FP-2, כבר הוכיחו את עצמם בשטח: על פי נתוני המטה הכללי האוקראיני, הם היו אחראים ליותר מ-50% מהפגיעות המוצלחות בתשתיות צבאיות בעומק רוסיה.

הנשיא וולודימיר זלנסקי אישר לאחרונה כי ה"פלמינגו" כבר לקח חלק בלפחות תשע פעולות קרביות, חלקן בשילוב עם טילי ה"נפטון" המפורסמים. כיום, המפעלים באוקראינה מייצרים טיל אחד ביום, אך ההזרמה הצפויה של המיליארדים מהאמירויות נועדה להקפיץ את הקצב לשבעה טילים ביום.

האינטרס האמירתי: לקנות ניסיון שנרכש בדם

עבור איחוד האמירויות וקבוצת EDGE, העסקה הזו היא קיצור דרך אסטרטגי. במקום להשקיע שנים במחקר ופיתוח במעבדות סטריליות, הם קונים טכנולוגיה ש"לוטשה" בשדות הקרב העצימים ביותר של המאה ה-21. האמירתים שואפים לספוג את הידע האוקראיני כדי להאיץ את פורטפוליו המערכות האוטונומיות שלהם, ולהפוך לשחקן דומיננטי בשוק הטילים הגלובלי.

על פי הדיווח ב-BBC News Ukraine, המגעים כבר חצו את שלב הגישושים. חברת Fire Point כבר הגישה את המסמכים הרגולטוריים לוועדה למניעת מונופולים באוקראינה, מה שמעיד על כך שהחתימה הסופית קרובה מתמיד.

שורה תחתונה: עידן חדש של יצוא ביטחוני

העסקה הזו מסמנת את עליית מדרגה של אוקראינה: ממדינה שנשענת על סיוע צבאי חיצוני, למעצמה טכנולוגית שמפתחת נשק שובר שוויון שמעצמות העולם עומדות בתור כדי לרכוש ממנה נתח. ה"פלמינגו" האוקראיני אולי התחיל כפתרון חירום מול רוסיה, אך הוא עשוי לסיים כמרכיב מרכזי באסטרטגיית הביטחון של המזרח התיכון.