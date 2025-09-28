כיכר השבת
לחימה עצימה בלב שטח האויב

הוא לא ידע שהסוף קרוב: המחבל ניסה להתקרב לכוחות - וחוסל מהאוויר | תיעוד 

דובר צה"ל מפרסם היום מספר תיעודים יוצאי דופן מפעילות הכוחות בלב העיר עזה | באחד התיעודים מן האוויר נראה מחבל המנסה להתקרב לכוחות ומחוסל תוך שניות על ידי חיל האוויר | בתיעודים אחרים שפרסם הצבא נראים חיילים משגרים טילי RPG לעבר מטרות טרור | כך נראית לחימה בשידור חי (צבא וביטחון) 

המחבל שחוסל והלחימה בעזה (צילום: דובר צה"ל )

כוחות צה״ל בפיקוד עזה חיסלו היום (ראשון) חוליית מחבלים שהסתתרה במחסן אמצעי לחימה, וכן מחבל נוסף שניסה להתקרב לכוחות.

הפעילות התבצעה במסגרת מבצע "מרכבות גדעון ב׳", שבו צוותי הקרב של חטיבות 188 וביסל״ח, תחת פיקוד אוגדה 98, פועלים בשבועות האחרונים בעיר עזה.

במהלך המבצע תקפו הכוחות עשרות מחבלים, השמידו פירים ותוואים תת-קרקעיים ואיתרו אמצעי לחימה מוסווים בתוך אזורים אזרחיים.

היום זיהו הכוחות מחבל שניסה להטמין מטען בסמוך לכלי נמר, ובתגובה מהירה ירו וחיסלו אותו. זמן קצר לאחר מכן זוהתה חוליית מחבלים נוספת באזור; בשיתוף פעולה של מכלול האש החטיבתי וכלי טיס של חיל האוויר חוסלה גם היא.

צה״ל מסר כי כוחותיו ממשיכים לפעול ברצועת עזה נגד ארגוני הטרור, במטרה להגן על ביטחון אזרחי ישראל.

צפו בתיעודים המיוחדים שפרסם היום דובר צה"ל מלב הלחימה.

(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)

