חמאס מנסה לבלום את האש: "איבדנו קשר עם חטופים שהיו באזור"

ארגון הטרור הרצחני חמאס מנסה לעצור את האש של צה"ל ולהשפיע על מהלכי המלחמה בעיר עזה - אחד מהמעוזים האחרונים שנותרו להם.

היום (ראשון) טען הארגון כי אבד קשר עם שני חטופים הנמצאים בשכונות צברה ותל אלהוא בדרום העיר.

הם ביקשו שצה"ל יעצור את האש בשכונות הללו מהערב בשעה 18:00 ולמשך יממה, כדי שיוכלו "לחלץ" את החטופים.

בתוך כך, הפעילות של צה"ל בעיר נמשכת. היום מסר דובר צה"ל כי כוחות חטיבת גולני הפועלים תחת אוגדה 36 במרחב העיר עזה, זיהו חמישה מחבלים שביצעו ירי נ״ט לעבר המבנה בו שהו, בחסדי שמיים לא היו נפגעים.

לאחר מכן, בהכוונה ושיתוף פעולה של מכלול האש החטיבתי והכוחות בשטח, כלי טיס של חיל האוויר חיסל את המחבלים בסגירת מעגל מהירה.

במהלך היממה האחרונה, כוחות אוגדה 98 העמיקו את השליטה המבצעית במרחב העיר עזה והשמידו מטרות טרור בשיתוף חיל האוויר בהם תשתיות צבאיות ומספר מחבלים שפעלו במרחב.

כמו כן מעדכנים בדובר צה"ל, כי כוחות אוגדה 162 ממשיכים בלחימה במרחב העיר עזה. במהלך הפעילות ביממה האחרונה הכוחות השמידו מבנים ומוקדי לחימה של ארגוני הטרור.

בדרום הרצועה, כוחות אוגדה 143 חיסלו מחבלים, אמצעי תצפית ותשתיות צבאיות במרחב.

במהלך היממה האחרונה חיל האוויר תקף כ-140 מטרות טרור ברחבי רצועת עזה. בין המטרות שהותקפו: מבניים צבאיים, מחבלים ותשתיות טרור נוספות.