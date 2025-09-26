בחודשים האחרונים זיהתה מערכת הביטחון התקדמות משמעותית ביכולות החות'ים בתימן - כולל ייצור מקומי של טילים וכטב"מים, שימוש במערכות הנדסיות מתקדמות ומיקום המתקנים בתשתיות תת-קרקעיות שנועדו להגן על כלי הנשק ולהקשות על גילויים והפצצות.

על פי המידע שהגיע לידי ynet ו"ידיעות אחרונות", המודל שנמצא בשימוש בתימן משקף תבנית איראנית שחוללה בעבר: הפחתת התלות בשרשראות אספקה חיצוניות ובנייה של פסי ייצור ומחסנים בתוך הרי המדינות או בחפירות תת-קרקעיות - מה שמקשה מאוד על פגיעה במפעלי ייצור הטילים והכטב"מים.

עוד חושף יואב זיתון כי בצה"ל עוקבים גם אחר דפוס גיוס ואימון של מיליציות מקומיות בתימן, ובין היתר על קורסים שמטרתם להכשיר קבוצות לחימה לפעולות פלישה בקנה מידה רחב.

על פי המקורות, אחד השמות שנשמע בקווים המודיעיניים הוא קורס שכונה "תופאן אל-אקצא" (מבול ירושלים), שמטרתו, כפי שנמסר, לאמן כוחות לפלישות נרחבות שיחקוּ את מודל ה-7 באוקטובר - פשיטה המונית ומסועפת שהתחילה מאזורי חזית שונים.

לפי הערכת אמ"ן, התוכנית, אם תצא לפועל, עשויה להיות מתוכננת להתחיל מדרום-מזרח (מירדן) או מסוריה, ובמקרים מסוימים אף משילוב של כיוונים - זאת במאמץ לטשטש עקבות ונתיבי הגעה ישירים מתימן.

אמש, כיממה לאחר פגיעת כטב"ם באילת, ביצע חיל האוויר תקיפה רחבה בצנעא נגד מטרות החות'ים, מבצע שנקרא "חבילה עוברת" ובו הוטלו כמעל ל-65 פצצות על חמש מפקדות ושני מחסני נשק. המתקפה החלה סמוך לשידור נאום מוקלט של מנהיג החות'ים עבד אל-מלכ בדר א-דין אל-חות'י.

בצה"ל מעריכים כי התקיפות הישראליות על נמלי הים ומסלולי אספקה חיצוניים מסכלות חלק מהזרמים מאיראן, אך במקביל מחזקות את רצון החות'ים להסתגל על-ידי פיתוח ייצור מקומי וממוגן.

"זו שיטה איראנית שמיושמת בקרב שלוחיה ברחבי המזרח התיכון", נכתב בתיאור המודיעיני, עם השוואה למאמצים דומים שננקטו בעבר בסוריה ובלבנון.

באמ"ן הוקמו לאחרונה שתי יחידות ייעודיות הממוקדות בחות'ים. צוותים של עשרות חוקרים ומשאבים שנועדו לאתר מרכזי כובד תפעולי ומודיעיני אצל האויב, כך לפי פרטי הדיווח. ראש אמ"ן, אלוף שלומי בינדר, הורה על חיזוק המשאבים כדי לאתר מטרות מרכזיות ולתכנן פעולות שיקטינו את יכולת ההתגייסות של החות'ים כאיום לטווח ארוך.

גורמים בצה"ל מביעים זהירות באשר ליכולת להשיג פתרון מהיר: "מדובר ברעיון שהוא מעבר לקונספציה שלהם", נמסר, ומציינים כי לצד תקיפות ישראליות ואמצעים כלכליים אמריקניים - כגון סנקציות שנקט משרד האוצר של ארצות הברית נגד ישויות הקשורות למימון החות'ים - נדרשת פעולה ממוקדת כדי למנוע הצטברות של טילים מדויקים באחסנה ממושכת.

החשש המרכזי הוא שהתקדמות בתשתיות ייצור ואחסון תאפשר לחות'ים וגורמי שותפות להגיע לכמות וטווח של טילים מדויקים שיהוו איום קיומי על ישראל.

בעקבות כך, ההיערכות הישראלית כוללת המשך תקיפות ממוקדות, איסוף מודיעין ממוקד וחיזוק יכולות איתור ופגיעה במתקנים תת-קרקעיים ובכוח אדם טכני ומומחה הקשור לפרוייקטים אלה.