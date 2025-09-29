דוברו של נתניהו עד לאחרונה: "זה הכישלון המוחלט בשיא תפארתו"

נתניהו וטראמפ בבית הלבן ( צילום: אבי אוחיון לע"מ )

עומר דוסטרי, מי ששימש עד לא מכבר כדוברו של ראש הממשלה, יוצא הערב (שני) נגד תכנית טראמפ, אשר לה הסכים ככל הנראה - לפי דבריו של הנשיא טראמפ עצמו במסיבת העיתונאים בבית הלבן - ראש הממשלה בנימין נתניהו.

בציוץ בחשבון שלו ברשת X, כתב דוסטרי: "תכנית טראמפ לסיום המלחמה בעזה היא הכישלון המוחלט בשיא תפארתו: "השארת חמאס בעזה (במקום הכרעה), נטישת השטח על-ידי צה״ל לגבולות צרים, ניהול עזה (כולל אכיפה) ע״י ממשל זר נאיבי, הכנת השטח לחזרת הרש״פ ולהקמת מדינה פלסטינית, וביטול תכנית ההגירה מרצון. לראש הממשלה אין מנדט להניף דגל לבן". דוסטרי סיים את עבודתו בלשכת נתניהו לפני מעט יותר מחודשיים. לפי דיווחים, רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, היא האחראית לעזיבתו. בלשכת ראש הממשלה הבהירו זמן קצר לאחר עזיבתו של דוסטרי כי לגברת אין קשר לסיום העסקת דוסטרי. נתניהו לטראמפ: "אני תומך בתכניתך שתשיג את כלל מטרות המלחמה" דוד הכהן וב. ניסני | 21:41 בהודעה רשמית של לשכת ראש הממשלה נאמר: "רעיית ראש הממשלה, הגברת שרה נתניהו אינה קשורה בשום דרך להפסקת עבודתו של עומר דוסטרי בלשכת ראש הממשלה. ההחלטה על סיום העסקתו נעשתה בתיאום בין ראש הממשלה, ראש הסגל ודוסטרי". בלשכת נתניהו הכחישו את הדיווחים ששרה נתניהו אחראית לעזיבה: "התקשורת ממהרת להפוך את הגברת נתניהו לשק החבטות שלה בכל פעם שיכולה. זאת בסילוף המציאות והטעיית הציבור. כאמור, לגברת נתניהו לא היה כל קשר להעסקתו של דוסטרי ולא לסיום תפקידו".

דוסטרי עם רה"מ נתניהו ( צילום: מתוך פייסבוק )

דוסטרי מסר לאחר שהודיע על עזיבתו: "אני מודה לראש הממשלה בנימין נתניהו על הזכות שניתנה לי לעבוד לצדו ולסייע בעדו בתחום התקשורתי, בצמתים היסטוריים וחסרי-תקדים שישפיעו לדורות על מדינת ישראל.

"זכיתי לראות מקרוב כיצד ראש הממשלה מקבל החלטות הרות-גורל למדינת ישראל ולעם היהודי כולו, ואת נחישותו ומחויבותו הבלתי-מתפשרת למען שמירה על האינטרסים הלאומיים של המדינה. אני סמוך ובטוח שראש הממשלה נתניהו ימשיך להוביל בבטחה את מדינת ישראל לעתיד מזהיר".

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, אמר: "אני מודה לדוקטור עומר דוסטרי על עבודתו הערכית, המסורה והמקצועית, ועל הובלת מערך התקשורת והדוברות כדובר ראש הממשלה. דוסטרי עשה זאת באחת התקופות המאתגרות והמורכבות ביותר שידעה מדינת ישראל, ועל כך נתונה לו הערכתי הרבה. אני מאחל לו בהצלחה רבה בכל דרך אשר יילך ויבחר".