כך אותר המטען שהוסתר בשמיכה

עם ציצית ואמצעי לחימה | צפו בתיעודים חדשים מהקרבות בעיר עזה

במהלך מבצע כיבוש העיר עזה נוטרלו מטענים שאותרו במבנה ממולכד | הלוחמים איתרו אמצעי לחימה ומטענים שנועדו לפגוע בכוחות • תיעוד (צבא וביטחון)

תיעוד מפעילות הכוחות בעיר עזה (צילום: דובר צה"ל)

צוות הקרב של חטיבת גבעתי, בפיקוד אוגדה 162 פועל בשבועות האחרונים במרחב העיר .

במהלך סריקה של בניין רב קומות, אותר בקומה השישית - באמצעות רחפן - מבנה ממולכד במטען, שכוסה בשמיכה ויועד לפגוע בכוחות צה״ל. לאחר הזיהוי המטען נוטרל והאירוע הסתיים ללא נפגעים.

תיעוד מזיהוי המטען שהוסתר בתוך מבנה (צילום: דובר צה"ל)

כמו כןף בפעילות נוספת, הכוחות איתרו אמצעי לחימה ומטענים שנועדו לפגיעה בכוחותינו.

מדובר נמסר: "כוחות צה״ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול בנחישות נגד ארגוני הטרור ברצועת , במטרה להגן על אזרחי מדינת ישראל".

לוחמי צה"ל בעיר עזה (צילום: דובר צה"ל)
