עם ציצית ואמצעי לחימה | צפו בתיעודים חדשים מהקרבות בעיר עזה

תיעוד מפעילות הכוחות בעיר עזה (צילום: דובר צה"ל)
צוות הקרב של חטיבת גבעתי, בפיקוד אוגדה 162 פועל בשבועות האחרונים במרחב העיר עזה.
במהלך סריקה של בניין רב קומות, אותר בקומה השישית - באמצעות רחפן - מבנה ממולכד במטען, שכוסה בשמיכה ויועד לפגוע בכוחות צה״ל. לאחר הזיהוי המטען נוטרל והאירוע הסתיים ללא נפגעים.
תיעוד מזיהוי המטען שהוסתר בתוך מבנה (צילום: דובר צה"ל)
כמו כןף בפעילות נוספת, הכוחות איתרו אמצעי לחימה ומטענים שנועדו לפגיעה בכוחותינו.
מדובר צה"ל נמסר: "כוחות צה״ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול בנחישות נגד ארגוני הטרור ברצועת עזה, במטרה להגן על אזרחי מדינת ישראל".
0 תגובות