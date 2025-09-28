התצפיתניות בסליחות בכותל, אמש (צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי)
עשרות אלפים השתתפו הלילה (בין שבת לראשון) במעמד הסליחות ברחבת הכותל המערבי בהשתתפות נשיא המדינה, יצחק הרצוג.
במעמד הסליחות השתתפו שורדות השבי שחזרו משבי ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה: אגם ברגר, נעמה לוי וקרינה ארייב ובני משפחותיהן, כאשר קהל האלפים קיבל אותן בהערכה רבה.
במהלך המעמד נשא רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, הגאון רבי שמואל רבינוביץ, תפילה מיוחדת לשובם של החטופים - החיים לחיק משפחותיהם והחללים לקבורת ישראל.
נשיא המדינה הרצוג נשא תפילה לשלומם של חיילי צבא ההגנה לישראל וכוחות הביטחון הנלחמים בחזיתות השונות ובירך את האלפים בברכת שנה טובה.
