כיכר השבת
עשרת ימי תשובה

תיעוד מרגש | התצפיתניות ששרדו את שבי חמאס במעמד הסליחות בכותל המערבי

התצפיתניות שורדות השבי קרינה ארייב, אגם ברגר ונעמה לוי השתתפו הלילה, לצד נשיא המדינה הרצוג, במעמד הסליחות ברחבת הכותל המערבי | צפו בתיעוד (בארץ)

התצפיתניות בסליחות בכותל, אמש (צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי)

עשרות אלפים השתתפו הלילה (בין שבת לראשון) במעמד הסליחות ברחבת הכותל המערבי בהשתתפות נשיא המדינה, יצחק הרצוג.

במעמד הסליחות השתתפו שורדות השבי שחזרו משבי ארגון הטרור חמאס ברצועת : אגם ברגר, נעמה לוי וקרינה ארייב ובני משפחותיהן, כאשר קהל האלפים קיבל אותן בהערכה רבה.

במהלך המעמד נשא רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, הגאון רבי שמואל רבינוביץ, תפילה מיוחדת לשובם של החטופים - החיים לחיק משפחותיהם והחללים לקבורת ישראל.

נשיא המדינה הרצוג נשא תפילה לשלומם של חיילי צבא ההגנה לישראל וכוחות הביטחון הנלחמים בחזיתות השונות ובירך את האלפים בברכת שנה טובה.

(צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי)
(צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי)
(צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי)
(צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי)
(צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (94%)

לא (6%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר