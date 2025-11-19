ברקע חוסר ההתמודדות של צה"ל מול אוטוסטרדת ההברחות בגבול מצרים שהפכה למכת מדינה עם עשרות הברחות של סמים ואמל"ח בשבוע, הערב (רביעי) פורסם דיווח מטריד ולפיו הורי תצפיתניות מספרים כי הן קיבלו הנחייה לא לדווח על כל מקרה הברחה - לאור ריבוי האירועים.

על פי הדיווח של אמיר בוחבוט ב'וואלה', תצפיתניות ב'עוצבת אדום' על גבול מצרים, סיפרו להוריהן כי בשבועות האחרונים קיבלו החיילות הנחיות מהמפקדים לפיהן "לא חייב לדווח על כל מקרה של רחפן שחוצה, על רקע ריבוי מקרים של חציית רחפנים מסוגים שונים שמפעילים מבריחים מהצד הישראלי".

מנגד, על פי הדיווח, בצה"ל הדפו את הטענות ומסרו בתגובה: "מבדיקה שנעשתה, לא קיימת הנחיה כזו". לטענת גורם בכיר שצוטט בדיווח, מאחר ומדובר בגבול שאורכו כ-200 ק"מ, אין יכולת מיטבית לסכל את כל ההברחות. "אנחנו מנסים לסכל את מה שאנחנו יודעים אבל לא יודעים על כל ההברחות", מסר.

עוד דווח כי שב"כ בסיוע גורמי ביטחון מהאזור, פעל לאחרונה בכפר ביר-הדג', במסגרת חקירות ענפות על גורמים שמפעילים את צירי ההברחות באמצעות רחפנים. לפי ההערכות בצה"ל שיתוף הפעולה בין הגופים השונים יכול להוביל לתפנית בטיפול בתופעה. בהתאם, היום תארח עוצבת אדום את כלל הגורמים המעורבים בסיכול ההברחות להצגת יכולות בהם: צה"ל, מג"ב, משטרת ישראל, שב"כ, ומשרדי ממשלה שונים.