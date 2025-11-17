כיכר השבת
אוטוסטרדת ההברחות בגבול 

בישראל מתעוררים: כך מטפלים בצה"ל בצונאמי ההברחות ע"י רחפנים גבול במצרים

במענה לאיום הרחפנים המתגבר, ישנה התארגנות מטכ"לית, שבה הוחלט על הקצאת משאבים לבניין כוח ארוך טווח, שיכלול פיתוח טכנולוגיות מענה והגנה, הגברת המאמץ האיסופי והקצאת משאבים ייעודיים בתחום | בנוסף, הוחלט על היערכות לקיום צוות מבצעי מיוחד בגזרת אוגדת 80 בשיתוף צה"ל, המשטרה, השב"כ ומשרדי הממשלה | הנתונים ודרכי הפעולה ההגנתיים (צבא)

מפקד גדוד קרקל מדבר (צילום: דובר צה"ל)

אחד האיומים שהביאה הטכנולוגיה בכלל, ובפרט ההתפתחות המטאורית בתחום הרחפנים הוא צונאמי ההברחות בגבולות ישראל, בדגש על גבול מצרים וירדן. אם בעבר נאלצו המבריחים להגיע פיזית לשטח הגבול ולהעביר את החומר המוברח אל צידו השני של הגבול ולהסתכן בחשיפה - היום הכל פשוט יותר בזכות הרחפנים.

על פי מידע שהגיע ל'כיכר שבת' ישנה התארגנות מטכ"לית בנוגע לאיום הרחפנים בגבול המערבי, שבה הוחלט על הקצאת משאבים לבניין כוח ארוך טווח, שיכלול פיתוח טכנולוגיות מענה והגנה, הגברת המאמץ האיסופי והקצאת משאבים ייעודיים בתחום. בנוסף, הוחלט על היערכות לקיום צוות מבצעי מיוחד בגזרת אוגדת 80 בשיתוף , המשטרה, השב"כ ומשרדי הממשלה.

כוחות האוגדה פועלים כנגד האיומים ומבצעים הגנה ושיבוש וסיכול המבריחים, בנוסף לסיוע לחיל האוויר בגילוי וסיכול האיומים האוויריים. כמו כן, מתבצעים מאמצים בין זרועיים בצה"ל ומאמץ משותף ביחד עם המשטרה ושב"כ .

מתחילת המלחמה התפתחה תופעת הברחות ברחפנים דרך הגבול, ובחודשים האחרונים היא התעצמה משמעותית. דרך הגבול מוברחים החל מסמים וסיגריות, ועד אמצעי לחימה רבים.

גבול ישראל-סיני משתרע לאורך של 140 ק"מ, מאזור יישובי חבל שלום ועד אילת, נמצא כל שטח הגבול תחת אחריות מרחבית של אוגדה 80. במהלך החודש האחרון נתפסו כ-90 פריטי אמל"ח ע"י כוחות צה"ל - 16 נשקים ארוכים, 2 מקלעים, ו-66 אקדחים.

על פי המידע שהגיע לידינו בימים האחרונים נרשמה ירידה משמעותית, כאשר לפני חודש עמדנו על 153 רחפנים שחוצים בשבוע, כרגע אנחנו עומדים על 46 רחפנים שחוצים בשבוע.

האוגדה פועלת במשך תקופה ארוכה להתמודדות מול התופעה, וצה"ל פועל ללא הרף להתמודדות אל מול האיום המוגדר כפעולה חבלנית עוינת שכל העוסק בה פוגע בביטחון המדינה ותושביה.

כך פועלים בצה"ל אל מול התופעה:

כבר כיום במרחב הגבול פרושות מערכות טכנולוגיות שונות, אשר מופעלות על ידי אגף התקשוב וחיל האוויר ומטרתן היא התמודדות עם איום הרחפנים בשטח שאינו בהישג יד של המבריחים.

בנוסף, תחת האוגדה פועל חמ"ל מרכז בקרה אווירי של חיל האוויר, אשר אחראי על איתור הרחפנים אשר חוצים את הגבול, מתן התרעה ויירוטם. בחודש האחרון יורטו כ-130 רחפנים.

במקביל בשיתוף משטרת ישראל והשב"כ, בשבוע הקרוב עתיד להיפתח חמ"ל משותף שיפעל לשיפור היעילות. החמ"ל ישמש לעשייה מודיעינית משותפת ולתיאום בין-ארגוני.

בתוך כך, מתבצעות פעולות לסיכול ההברחות באמצעות איסוף מודיעין ולצד ביצוע מרדפים אחרי מבריחים במרחבי ההברחות משטח הארץ.

