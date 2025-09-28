דיווח: כך תנסה ישראל לסנן את מחבלי חמאס מקרב הגולים העזתים 

הלחימה בעזה נמשכת ומערכת הביטחון מתכוננת לשלב חדש במדיניות הפינוי של תושבי העיר.

גורמים בצה"ל בוחנים להעביר את האוכלוסייה הדרומית של הרצועה אך ורק דרך מחסומים מבוקרים, כך שכל אדם שיעבור ייבדק ביסודיות, כך עולה מדיווח של הכתב ניצן שפירא מ-'N12'.

המהלך נועד להבטיח שבין המפונים לא יסתננו פעילי חמאס, ולשמור על ביטחונם של תושבים שאינם מעורבים בלחימה.

עד כה, לפי הערכות צה"ל, כ-800 אלף עזתים עזבו את העיר ועברו לאזורים הומניטריים בדרום הרצועה. עם זאת, עדיין נותרו בעיר כ-270 אלף תושבים, רובם מה שנקרא "הגרעין הקשה" – בהם גם אנשי חמאס וחוליות חמושות.

גורם ביטחוני מסביר כי רבים מהנשארים במרכז העיר הם מחבלים שמערכת הביטחון מעוניינת שיישארו תחת מעקב ותהיה להם גישה מוגבלת לתנועה. "זהו חלון ההזדמנויות האחרון עבור תושבים בלתי מעורבים לעזוב את העיר ללא בידוק, לפני שהמעבר יוגבל למחסומים מבוקרים", הדגיש.

במהלך הלחימה פועלות שלוש אוגדות במקביל במטרה להשתלט על שטחים נוספים בעיר ולהשמיד תשתיות טרור של חמאס. הפינוי הדרומי המתוכנן צפוי לשנות את דפוסי התנועה של התושבים ולהקשות על המעבר החופשי. כל אדם שיורד לדרום הרצועה ייבדק בקפדנות, כדי למנוע מצב שבו מחבלים יסתננו יחד עם האזרחים לאזורים הומניטריים, שם עלולים ליצור סכנה לתושבים המקומיים.

גורמי צבא מוסיפים כי ככל שהלחימה תימשך, ייתכן שיותר אזרחים יבחרו להתפנות, אך ייתכן גם שהמחסומים המבוקרים יגבילו את קצב התנועה.

במאמר המוסגר יש לציין כי לא ברור מה תהיה התועלת להציב כעת מחסומים בפני כרבע מהאוכלוסייה שעדיין סירבה להתפנות, בעוד רוב מוחץ כבר עבר את הבידוק, בהם כאמור מאות וכנראה גם אלפי מחבלים בשירות גדודי עז א-דין אל קאסם, הזרוע הצבאית של חמאס.