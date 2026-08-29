רוצחי נושאות המטוסים: איום קריטי של סין על הצי האמריקאי

עשרות חרדים חסמו הערב את הכניסה הראשית לירושלים סמוך לגשר המיתרים במחאה סוערת נגד נסיעת אוטובוסים בעיצומה של השבת. גם בצפת היו מחאות, דקות ספורות לפני צאת השבת, המשטרה הכריזה על כוחות מתוגברים שעושים את דרכם לזירה כדי לפזר את מפרי הסדר (חרדים)

חזקי שטרן