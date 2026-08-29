רוצחי נושאות המטוסים: איום קריטי של סין על הצי האמריקאי

מבזקים נוספים
קרב השבת: עשרות חסמו כבישים בירושלים וצפת | עשרות אוטובוסים עוכבו
עשרות חרדים חסמו הערב את הכניסה הראשית לירושלים סמוך לגשר המיתרים במחאה סוערת נגד נסיעת אוטובוסים בעיצומה של השבת. גם בצפת היו מחאות, דקות ספורות לפני צאת השבת, המשטרה הכריזה על כוחות מתוגברים שעושים את דרכם לזירה כדי לפזר את מפרי הסדר (חרדים)חזקי שטרן
חיסול ממוקד בעזה: מפקד פלגת נוח'בה וצלף חמאס
כוחות צה"ל חיסלו בצפון רצועת עזה את האני עבד אלחי פחרי מזלום וחסן זידאן חסן דירי • השניים קידמו מתווי טרור והפרו את הפסקת האש | פיקוד הדרום: "איום מיידי הוסר" (צבא וביטחון)ב. ניסני
דרמה בקוסרה: ישראלים התבצרו בבית פלסטיני | הנשיא הרצוג: חציית קו אדום
כוחות צה"ל ומג"ב הוזעקו לכפר קוסרה שבשומרון בעקבות עימותים קשים ויידוי אבנים, שבמהלכם התבצרו ישראלים בתוך בית פלסטיני. הכוחות חילצו את המעורבים והחרימו את רכביהם, בזמן שפלסטינים נפצעו באירוע וטענות קשות הושמעו על אכיפה ואזוק בני משפחה (צבא וביטחון)דוד הכהן וב. ניסני
צה"ל תקף מפקד חמאס בדיר אל בלח שתכנן פיגועים
צה"ל תקף מפקד מהזרוע הצבאית של חמאס במרחב דיר אל בלח. לפי דובר צה"ל, המחבל קידם לאחרונה מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל ופעל לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. המחבל הסתתר בצמוד למתחם בית החולים "שוהאדא אל-אקצא". צה"ל נקט צעדים לצמצום פגיעה באזרחים לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר.ב. ניסני
מפרי סדר חוסמים כביש בכניסה לירושלים — המשטרה פועלת לפיזור
מפרי סדר הגיעו לפני זמן קצר לכניסה לעיר ירושלים והחלו לחסום את הכביש ולשבש את התנועה. כוחות משטרה מתוגברים בדרכם למקום כדי לפזר את מפרי הסדר ולהשיב את התנועה לסדרה. המשטרה פועלת להפנות את התנועה בכניסה לעיר לצירים חלופיים.קובי רוזן
ארה"ב מטילה סנקציות על בנק מצרי בגין הלבנת כספים לאיראן
משרד האוצר האמריקאי הטיל סנקציות על סניפי בנק Misr המצרי באיחוד האמירויות, בחשד להלבנת כ-2 מיליארד דולר עבור איראן בשנתיים וחצי האחרונות. בנק Misr הוא הבנק השני בגודלו במצרים. הסנקציות חלות רק על הסניפים באיחוד האמירויות במסגרת "מבצע בידוד כלכלי" נגד איראן.קובי אטינגר
צה"ל חיסל 3 מחבלים בג'נין — ביניהם בכיר בהתארגנות הטרור
כוחות הביטחון חיסלו בפעילות מיוחדת בג'נין 3 מחבלים. בין החוסלים קייס ביטאוי, שהיה בכיר בהתארגנות הטרור בג'נין לשעבר.ב. ניסני
חיסול מדויק בג'נין: בכיר החמאס נמחק מהמפה
בפעילות משותפת של שב"כ, אמ"ן וצה"ל חוסל הבוקר מהאוויר קייס ביטאוי, בכיר חמאס במחנה הפליטים ג'נין, יחד עם שני סייענים. המחבל, קרובו של מפקד הטרור שחוסל לשעבר, קידם פעילות רצחנית ותכנן פיגועים קשים נגד אזרחי ישראל (צבא וביטחון)ב. ניסני