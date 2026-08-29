חיסול ממוקד בעזה: מפקד פלגת נוח'בה וצלף חמאס

מבזקים נוספים
קרב השבת: עשרות חסמו את הכניסה לירושלים | מעל עשרה אוטובוסים עוכבו
עשרות חרדים חוסמים הערב את הכניסה הראשית לירושלים סמוך לגשר המיתרים במחאה סוערת נגד נסיעת אוטובוסים בעיצומה של השבת. דקות ספורות לפני צאת השבת, המשטרה הכריזה על כוחות מתוגברים שעושים את דרכם לזירה כדי לפזר את מפרי הסדר (חרדים)חזקי שטרן
דרמה בקוסרה: ישראלים התבצרו בבית פלסטיני | הנשיא הרצוג: חציית קו אדום
ישראלים פרצו לבית מגורים בקוסרה והתבצרו בתוכו • כוחות צה"ל חילצו אותם והחרימו רכבים | צה"ל פותח בחקירה מבצעית (צבא וביטחון)דוד הכהן וב. ניסני
רוצחי נושאות המטוסים: איום קריטי של סין על הצי האמריקאי
מערכת הביטחון בארה"ב נמצאת בכוננות עליונה לנוכח חשיפת הלחימה הרשתית של סין, המשלבת למעלה מחמש מאות לווייני ריגול מתקדמים, מכ"מי ענק ובינה מלאכותית, במטרה לאתר ולחסל נושאות מטוסים אמריקאיות במרחקים עצומים בתוך מספר דקות ספורות בלבד (בעולם)דוד הכהן וב. ניסני
צה"ל תקף מפקד חמאס בדיר אל בלח שתכנן פיגועים
צה"ל תקף מפקד מהזרוע הצבאית של חמאס במרחב דיר אל בלח. לפי דובר צה"ל, המחבל קידם לאחרונה מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל ופעל לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. המחבל הסתתר בצמוד למתחם בית החולים "שוהאדא אל-אקצא". צה"ל נקט צעדים לצמצום פגיעה באזרחים לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר.ב. ניסני
מפרי סדר חוסמים כביש בכניסה לירושלים — המשטרה פועלת לפיזור
מפרי סדר הגיעו לפני זמן קצר לכניסה לעיר ירושלים והחלו לחסום את הכביש ולשבש את התנועה. כוחות משטרה מתוגברים בדרכם למקום כדי לפזר את מפרי הסדר ולהשיב את התנועה לסדרה. המשטרה פועלת להפנות את התנועה בכניסה לעיר לצירים חלופיים.קובי רוזן
ארה"ב מטילה סנקציות על בנק מצרי בגין הלבנת כספים לאיראן
משרד האוצר האמריקאי הטיל סנקציות על סניפי בנק Misr המצרי באיחוד האמירויות, בחשד להלבנת כ-2 מיליארד דולר עבור איראן בשנתיים וחצי האחרונות. בנק Misr הוא הבנק השני בגודלו במצרים. הסנקציות חלות רק על הסניפים באיחוד האמירויות במסגרת "מבצע בידוד כלכלי" נגד איראן.קובי אטינגר
צה"ל חיסל 3 מחבלים בג'נין — ביניהם בכיר בהתארגנות הטרור
כוחות הביטחון חיסלו בפעילות מיוחדת בג'נין 3 מחבלים. בין החוסלים קייס ביטאוי, שהיה בכיר בהתארגנות הטרור בג'נין לשעבר.ב. ניסני
חיסול מדויק בג'נין: בכיר החמאס נמחק מהמפה
בפעילות משותפת של שב"כ, אמ"ן וצה"ל חוסל הבוקר מהאוויר קייס ביטאוי, בכיר חמאס במחנה הפליטים ג'נין, יחד עם שני סייענים. המחבל, קרובו של מפקד הטרור שחוסל לשעבר, קידם פעילות רצחנית ותכנן פיגועים קשים נגד אזרחי ישראל (צבא וביטחון)ב. ניסני