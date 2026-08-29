חיסול ממוקד בעזה: מפקד פלגת נוח'בה וצלף חמאס

חיסול כפול בעזה ( צילום: צה"ל )

מערכת הביטחון סגרה אתמול (רביעי) חשבון עם שניים ממחבלי הטרור המסוכנים ביותר בצפון רצועת עזה. בפעולה מבצעית מדויקת שבוצעה בהכוונה מודיעינית, חיסלו כוחות צה"ל בפיקוד הדרום את האני עבד אלחי פחרי מזלום – מפקד פלגת נוח'בה, ואת חסן זידאן חסן דירי – צלף מרכזי בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

על פי הנמסר מגורמי הביטחון, שני המחבלים לא רק תפקדו כזרוע מבצעית קטלנית של הארגון, אלא ניהלו בפועל רשת ענפה של סחר ואספקת אמצעי לחימה עבור מחבלי חמאס ברצועה. בשבועות האחרונים קידמו השניים באופן פעיל שורה של מתווי טרור מתוחכמים נגד כוחות צה"ל הפועלים במרחב ונגד אזרחי מדינת ישראל, תוך שהם מנצלים את המרחב ומפרים בצורה שיטתית ובוטה את הפסקת האש המוסכמת.

תיעוד החיסול - צילום: צה"ל 10 10 0:00 / 0:15 תיעוד החיסול ( צילום: צה"ל )