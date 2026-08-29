חיסול ממוקד בעזה: מפקד פלגת נוח'בה וצלף חמאס

מערכת הביטחון סגרה אתמול (רביעי) חשבון עם שניים ממחבלי הטרור המסוכנים ביותר בצפון רצועת עזה. בפעולה מבצעית מדויקת שבוצעה בהכוונה מודיעינית, חיסלו כוחות צה"ל בפיקוד הדרום את האני עבד אלחי פחרי מזלום – מפקד פלגת נוח'בה, ואת חסן זידאן חסן דירי – צלף מרכזי בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.
על פי הנמסר מגורמי הביטחון, שני המחבלים לא רק תפקדו כזרוע מבצעית קטלנית של הארגון, אלא ניהלו בפועל רשת ענפה של סחר ואספקת אמצעי לחימה עבור מחבלי חמאס ברצועה. בשבועות האחרונים קידמו השניים באופן פעיל שורה של מתווי טרור מתוחכמים נגד כוחות צה"ל הפועלים במרחב ונגד אזרחי מדינת ישראל, תוך שהם מנצלים את המרחב ומפרים בצורה שיטתית ובוטה את הפסקת האש המוסכמת.
בפיקוד הדרום הבהירו כי התקיפות בוצעו כיעד מבצעי מובהק להסרת איום מיידי ומוחשי. "המחבלים היוו איום ישיר על כוחות צה"ל ועל אזרחי ישראל", נמסר מגורמי הביטחון. "פעילותם המתמשכת והפרות הפסקת האש השיטתיות שביצעו הפכו אותם ליעדים בעדיפות גבוהה לחיסול".
מהחקירה המודיעינית עולה כי מזלום, מפקד פלגת הנוח'בה, היה אחראי על תיאום פעילות טרור רחבת היקף בצפון הרצועה. דירי, הצלף הבכיר, שימש כמדריך ומפעיל של תאי טרור נוספים והיה מעורב בניסיונות לפגוע בכוחות הביטחון. שניהם פעלו תוך ניצול שיטתי של התשתית האזרחית ברצועה כמחסה לפעילותם הטרוריסטית.
רשת אספקת נשק ענפה
מהפרטים שנחשפו עולה כי השניים ניהלו רשת מתוחכמת של אספקת אמצעי לחימה למחבלי חמאס ברצועה. הרשת כללה מסלולי הברחה, נקודות אחסון ותאי הפצה שפעלו באופן שיטתי למרות הפסקת האש. גורמי המודיעין מעריכים כי הרשת סיפקה אמצעי לחימה לעשרות מחבלים בצפון הרצועה בחודשים האחרונים.
כוחות צה"ל בפיקוד הדרום נותרים ערוכים ופרוסים במרחב בהתאם להסכמים, ונחושים להמשיך לפעול ביד קשה וללא פשרות נגד כל ניסיון לפגוע בביטחון המדינה או להפר את השקט בגבול. "נמשיך לפעול בנחישות להסרת כל איום מיידי", הבהירו בפיקוד הדרום.
סדרת חיסולים ברצועה
החיסול הכפול מצטרף לשורה של פעולות ממוקדות שביצע צה"ל בימים האחרונים נגד מחבלי חמאס ברצועת עזה. רק בשבוע האחרון חוסל בג'נין קייס ביטאוי, בכיר חמאס במחנה הפליטים, ובמקביל חוסלו בחאן יונס שומר הראש של סינוואר ומחבל נוח'בה נוסף שפשטו למחנה רעים בטבח ה-7 באוקטובר.
מערכת הביטחון ממשיכה לפעול באופן אינטנסיבי להסרת תשתיות טרור ברצועה ולמנוע ניסיונות של ארגון הטרור חמאס לשקם את יכולותיו המבצעיות. גורמי הביטחון מדגישים כי הפעילות תימשך כל עוד קיים איום על כוחות צה"ל ועל אזרחי ישראל.
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