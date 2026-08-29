מפרי סדר הגיעו לפני זמן קצר לכניסה לעיר ירושלים והחלו לחסום את הכביש ולשבש את התנועה. כוחות משטרה מתוגברים בדרכם למקום כדי לפזר את מפרי הסדר ולהשיב את התנועה לסדרה. המשטרה פועלת להפנות את התנועה בכניסה לעיר לצירים חלופיים.

קובי רוזן