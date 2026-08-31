הבן המז'יניק | כך חגגו בזוטשקא את השמחה הגדולה של האדמו"ר

מבזקים נוספים
הלם בביתר עילית; הבנש"ק הרה"צ רבי שמשון גולדמן זצ"ל נפטר בפתע פתאום
הלם ואבל כבד בעיר ביתר עילית עם הסתלקותו הפתאומית של הרה"צ רבי שמשון אהרן גולדמן זצ"ל מחשובי דמויות ההוד בעיר | כוחות ההצלה נלחמו על חייו אך נגזרה הגזירה | המנוח ז"ל הוא בנו של אב"ד זוועהיל בני ברק וחתנו של האדמו"ר מקומרנא ארזי הבירה | יריעה מיוחדת לזכרו בהמשך (דיין האמת)חיים רוזנבוים
מול המצלמות: הפוליטיקאי המקושר למשמרות המהפכה קרס - ומת במקום
הפוליטיקאי האיראני המקושר למשמרות המהפכה קרס באמצע נאומו ומת במקום | בתיעוד ניתן לראות את הרגע בו הנואם מפסיק לדבר - ולפתע קורס תחתיו (חדשות)כיכר השבת
שני אחים בני 3 ו-5 אכלו סוכריות קנאביס - ואושפזו בבית החולים
שני אחים, בני 3 ו-5, התקבלו במלר"ד ילדים בשערי צדק כשהם סובלים מסחרחורות, מבלבול, מטשטוש, ומאי יציבות בהליכה | לאחר בדיקה התברר כי אכלו סוכריות שהכילו THC ו-CBD - חומרים פעילים בצמח הקנאביס (בריאות)מישאל לוי
750 כוחות סוס: מבחן המפלצת שיגע את בריטניה
עם מנוע 19 ליטר ומשקל של 55 טון, הכלי הלוחמני יצא למשימה חקלאית יוצאת דופן (חדשות בעולם)דני שפיץ
תיעוד מ'משכנות נריה'; הרבי החסידי תקע בשופר בסליחות הספרדיות
התופעה שצוברת תנופה: למרות המנהג החסידי להתחיל בסליחות רק במוצאי השבת שלפני ראש השנה, האדמו"ר מנדבורנה אלעד נצפה במוצאי השבת באמירת סליחות בבית הכנסת 'משכנות נריה' | הרבי כובד בפתיחת הארון ובתקיעת השופר (חסידים)חיים רוזנבוים
הסופר ואיש התקשורת שלמה קוק חגג ברית לבנו - כולם היו שם | תיעוד ענק
רבנים, שרים, ח"כים, אנשי עסקים ואנשי תקשורת השתתפו בשמחת הברית לבנו של הסופר ואיש התקשורת שלמה קוק, העורך הראשי של השבועון החרדי "בקהילה" | בסנדקאות כובד הסבא, הגאון רבי מרדכי סויסה, ובברכות כובד הסבא, הפוסק הגאון רבי בן ציון הכהן קוק | וייקרא שמו: אברהם יצחק הכהן קוק | צפו בתיעוד מסכם מהשמחה הגדולה (חרדים)איציק אוחנה
גבר בן 70 נפגע קשה בתאונת דרכים בכביש 3
בשעה 09:52 התרחשה תאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 3 סמוך למרכז שפירא. צוותי מד"א מפנים לבית החולים בריזילי גבר כבן 70 במצב קשה עם חבלת ראש.קובי רוזן
הוא רק בן 15 וכבר נעצר | הסיבה: תקף נהג אוטובוס ופצע אותו בינוני
ויכוח בין נהג לנוסע הסתיים בתקיפה אלימה • הנהג בן 48 פונה לבית החולים במצב בינוני | החשוד, בן 15 בלבד, אותר במהלך הלילה והועבר לחקירה (חרדים)קובי רוזן