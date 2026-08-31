איפה הגשם הגדול שהבטיחו? התחזית שהשתבשה

גשם ( צילום: פלאש 90 )

כמה ימים לפני סוף השבוע נדמה היה שהקיץ עומד לקבל תפנית דרמטית. תחזיות מזג האוויר הצביעו על מערכת חריגה לסוף חודש אוגוסט, עם אפשרות לגשמים משמעותיים במרכז הארץ, סופות רעמים, ברקים, ברד ואף חשש להצפות.

התחזיות הלכו והתפרסמו, האזהרות הצטברו, והציבור כבר המתין לאירוע גשם יוצא דופן. מי שעקב אחר התחזיות יכול היה לחשוב שמערכת חורפית של ממש עומדת לפקוד את המרכז. אלא שכשהגיע הרגע, המציאות הייתה שונה למדי. הגשם אכן הגיע לחלקים מישראל, ובאזורים צפוניים יותר נרשמו משקעים משמעותיים, אך במרכז הארץ האירוע היה מתון בהרבה מהתרחישים שעליהם דובר בתחילת השבוע. שבריר שנייה: שודדים אלימים הותירו את הבחורה בשוק כיכר השבת | 08:28 טירוף: רופא זרק את התיק מהרכב בצפון, נהגת מצאה אותו והביאה למשטרה קובי רוזן | 30.08.26 הסיבה המרכזית לפער נעוצה במסלול של המערכת. החזאי הראשי של מטאו־טק, נחום מליק, הסביר בשיחה עם ערוץ 7 כי אחת הסיבות לכך שהגשם המשמעותי פסח על המרכז הייתה העובדה שמוקד המערכת נע צפונה יותר מכפי שנראה בתחזיות המוקדמות. בתחילת הדרך ההערכות הצביעו על מערכת שתעבור קרוב יותר לישראל ותשפיע באופן נרחב יותר על המרכז ומישור החוף. בהמשך התברר שהמערכת מתמקמת צפונית יותר, כאשר עיקר הפעילות מתרכז באזור לבנון וסביבתה.

גשם ( צילום: יוסי זמיר - פלאש 90 )

המשמעות הייתה פשוטה: ישראל קיבלה בעיקר את השוליים של המערכת, בעוד שהגשמים החזקים יותר נשארו מצפון.

הדבר בולט במיוחד משום שמדובר באירוע חריג לעונה. בסוף אוגוסט, כאשר הקרקע והאטמוספרה עדיין אינן נמצאות בתנאים האופייניים לחורף, למיקום המדויק של המערכת יש משמעות גדולה במיוחד. שינוי של כמה עשרות או מאות קילומטרים במסלול יכול להיות ההבדל בין גשם משמעותי לבין טפטופים בלבד באזור מסוים.

גם התחזית עצמה השתנתה ככל שהתקרב האירוע. כבר ביום חמישי החלו להופיע סימנים לכך שהמערכת נחלשת ונעה צפונה יותר, ולכן התרחיש המעודכן היה מתון יותר מזה שנראה כמה ימים קודם לכן.

אלא שבשלב הזה, התחזיות המוקדמות כבר יצרו ציפייה גדולה. הדיבורים על גשם חריג, כמויות גדולות וחשש להצפות קיבלו חשיפה רחבה, והציבור כבר נערך לאירוע משמעותי.

חלק מהפער נבע גם מהאופן שבו הועברו התחזיות לציבור. לדבריו, החזאים אכן זיהו אפשרות ממשית למזג אוויר חריג וניסו להתריע מראש, אך ככל שהמסרים עברו בין גורמי התקשורת והציבור, התרחיש קיבל לעיתים עוצמה גדולה יותר.

וזו בדיוק אחת הבעיות המורכבות בחיזוי מזג האוויר: מצד אחד, החזאים והרשויות צריכים להתריע מראש כדי שהציבור יוכל להתכונן לאירוע שעלול לגרום לנזקים. מצד שני, ככל שמקדימים את התחזית, קיימת אי־ודאות גדולה יותר לגבי המסלול המדויק והעוצמה שתגיע בפועל.