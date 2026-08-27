החום כמעט נשבר: זה מה שצפוי לנו היום - רגע לפני הגשם

היום (חמישי), מזג האוויר ממשיך להיות בהיר וחם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ, כשהלחות במישור החוף מייצרת עומס חום כבד. מד הטמפרטורות מטפס גבוה ברחבי הארץ: באילת נרשמות 41 מעלות לוהטות, בטבריה 38, בקרית שמונה ובבאר שבע 36, במודיעין וירושלים 34, ובתל אביב 32 מעלות בלבד אך בתחושת ביל עמוקה.

אולם, על פי תחזית דרמטית שמסר חזאי מטאו-טק, ליעד אביב, השקט המטאורולוגי עומד להתנפץ. מחר (שישי) אמנם תורגש ירידה קלה בלבד בטמפרטורות, אך זו תהיה רק הרגעה זמנית לפני סערה.

מערכת גשם חריגה בליל שבת

החל משבת בצהריים הרוחות צפויות להתחזק משמעותית בהרים, ויחל לרדת גשם מקומי בצפון. אלא שהאירוע האמיתי יתפרץ בשעות הלילה של שבת: מערכת גשם קצרה, חריגה בעוצמתה ובלתי אופיינית לחלוטין לחודש אוגוסט תכה בצפון, במרכז ולאורך מישור החוף.

הגשמים המפתיעים צפויים להיות חזקים במיוחד, להיות מלווים בסופות רעמים דרמטיות, ולהעלות חשש ממשי להצפות פתאומיות במרכזי הערים. על פי התחזית המעודכנת, הגשמים המקומיים ירדו בצפון הארץ, במרכז, במישור החוף, בשפלה ובפנים הארץ.

אירוע נדיר במיוחד

לקראת שעות הבוקר של יום ראשון, הכמויות עשויות להגיע למשקעים דו-ספרתיים באזורים מסוימים - תופעה חריגה ביותר לחודש אוגוסט. יצוין כי מדובר באירוע גשם שני ברציפות באוגוסט, כאשר השירות המטאורולוגי מדגיש שאירוע גשם יחיד בחודש זה כבר נחשב נדיר.

חודש אוגוסט השנה התאפיין בשילוב יוצא דופן של טמפרטורות גבוהות מהרגיל לצד אירועי גשם חריגים. באמצע החודש, גשמים חזקים פקדו את הצפון, ירושלים וסביבתה, כאשר בתחנת מעלה אדומים נרשם שיא של 21 מילימטרים בשעה, ולאחר מכן 25 מילימטרים - כמויות חריגות במיוחד לעונת הקיץ.

השירות המטאורולוגי מזהיר כי קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח בעקבות הגשמים הצפויים. ביום ראשון צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר, עם ירידה קלה בטמפרטורות, ומשעות הצהרים יתכן גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ובמזרחה.