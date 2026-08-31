רוכב אופנוע בן 18 נפצע קשה בתאונה בצומת כרכור

ח״כ מיקי לוי הודיע לחברי המפלגה כי סיכם עם יאיר לפיד שלא ייכלל ברשימת יש עתיד לכנסת הבאה. לוי יישאר במפלגה ויכהן כאב בית הדין שלה, וכן הודיע כי ימשיך לפעול למען המפלגה במערכת הבחירות הקרובה.

קובי ישראל