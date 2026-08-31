ח"כ מיקי לוי מודיע שלא יתמודד בבחירות הבאות

מבזקים נוספים
שרה נתניהו ברמיזה חמורה נגד יאיר גולן: "היה לבוש ומוכן ביום הטבח"
שרה נתניהו רמזה שיאיר גולן ידע על הטבח ב-7 באוקטובר לפני ראש הממשלה | מפלגת הדמוקרטים הגיבה בגינוי חריף לדבריה (בארץ)משה בשן
אין עתיד: גל עזיבות מטלטל את מפלגתו של יאיר לפיד לקראת הבחירות
גל העזיבות ב'יש עתיד' נמשך לקראת הבחירות: מיקי לוי הודיע שלא ייכלל ברשימה לכנסת הבאה | "אין בי כעס ואין בי מרירות", כתב בין השאר | הרקע למשבר במפלגתו של יאיר לפיד לקראת בחירות 2026 (בעולם)משה בשן
ח"כ מיקי לוי הודיע כי הוא פורש מרשימת יש עתיד לכנסת
ח״כ מיקי לוי הודיע לחברי המפלגה כי סיכם עם יאיר לפיד שלא ייכלל ברשימת יש עתיד לכנסת הבאה. לוי יישאר במפלגה ויכהן כאב בית הדין שלה, וכן הודיע כי ימשיך לפעול למען המפלגה במערכת הבחירות הקרובה.קובי ישראל
רוכב אופנוע בן 18 נפצע קשה בתאונה בצומת כרכור
צעיר כבן 18 נפצע קשה בתאונת דרכים בין רכב לאופנוע בצומת כרכור שבפרדס חנה כרכור. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה ופינו אותו לבית החולים. בנוסף, אישה כבת 35 נפצעה קל באותה תאונה ופונתה אף היא לבית החולים.קובי רוזן
צעיר בן 18 נפגע קשה בתאונה בין אופנוע לרכב בכביש 65
בשעה 21:12 התרחשה תאונת דרכים בין אופנוע לרכב בכביש 65 סמוך לצומת כרכור. צוותי מד"א מעניקים טיפול ומפנים לבית החולים הלל יפה צעיר בן 18 במצב קשה, בהכרה, עם חבלה רב מערכתית.קובי רוזן
ישראל ויוון חתמו על עסקת ביטחון בהיקף 10 מיליארד ש"ח
משרד הביטחון הישראלי ומשרד ההגנה היווני חתמו על עסקת "מגן אכילס" בהיקף של למעלה מ-10 מיליארד ש"ח. במסגרת ההסכם תקים ישראל מערך הגנה רב-שכבתי ביוון, הכולל מערכות ישראליות: 'קלע דוד' ו'ספיידר' מתוצרת רפאל ומערכת 'BARAK MX' מתוצרת התעשייה האווירית. ההסכם עורר ביקורת מצד האופוזיציה היוונית הפרו-פלסטינית.קובי אטינגר
אירוע חריג בעליון: השופטות בהחלטה אישית נגד הנשיא יצחק עמית
שלוש שופטות בית המשפט העליון קיבלו החלטה חריגה בעניינו של נשיא העליון יצחק עמית, במסגרת עתירה שבה הופיע כמשיב באופן אישי (משפט)משה כהן
אסון בעיר התורה: השכנים הריחו ריח חריף - זו הזוועה שהתגלתה
גבר כבן 70 נמצא ללא רוח חיים בדירתו ברחוב ז'בוטינסקי בבני ברק | השכנים הריחו ריח חריף והזעיקו את כוחות ההצלה (בארץ)משה בשן