שר הביטחון על התקיפות החריגות בעזה: "נעצר מחבל בכיר בחמאס"

מבזקים נוספים
30 שעות של פחד וחשש ממוקשים: משאית קריטית הגיעה ליהודים הנצורים
בעקבות התקפות חריפות של הצבא הרוסי על תשתיות המים והאנרגיה, נקלעה הקהילה היהודית ברסון למחסור קשה במי שתייה ובמוצרי יסוד. בתום מבצע מורכב שנמשך למעלה מ-30 שעות של נסיעה מורטת עצבים, תוך חשש למוקשים בדרכים ותחת ליווי צבאי צמוד, הצליחה משאית סיוע לפרוץ את הדרך ולהביא אספקה חיונית ומצילת חיים. הסיפור המלא (יהודים בעולם)דוד הכהן
נס טבעות הלולב: הרבי מירושלים חולל ישועה שמימית בבית המשפט בבלגיה
יהודי תושב אירופה שניצב בפני משפט קשה בבלגיה ועונש מאסר ממושך, נושע בצורה פלאית • הדוד שהגיע למעונו של האדמו"ר מקרעטשניף י-ם, זכה לקבל ברכה בלתי נתפסת בצירוף טבעות הלולב שהיו מונחות בארון הקודש • הסיפור המלא (חסידים)חיים רוזנבוים
מצמרר: הצייר שהעלה חיוך אחרון על פניו של בן ה-14 שנפטר לאחר מחלה קשה
בשבת האחרונה נפטר הבחור החשוב יהודה אריה (יודל) וובר ז"ל, והוא בן 14 בלבד בפטירתו | יומיים לפני הפטירה, הצייר והאמן מוטי הלר, ביקר במיטת חוליו, והצליח לעלות על פניו "חיוך קטן, טהור, שהאיר את כל החדר" - שהתברר כחיוך האחרון שלו | עכשיו הוא מתאר את הרגעים המצמררים ויש גם תובנה למעשה לעילוי נשמתו (חרדים)חזקי שטרן
הילד הטהור שנרצח בבית שמש: זו המחווה שעשו עבורו עם פתיחת שנת הלימודים | צפו
בית הספר 'אהבת ישראל' ברמה א' פתח את שנת הלימודים בטקס מרגש • המגרש החדש הוקדש לזכרו של הילד שנרצח לפני שבועיים | 'הלל אמור היה לפתוח כאן את השנה' (כיכר בית שמש)חנני ברייטקופף
אחרי המאבק, ניצחון לחב"ד ברעננה: העירייה אישרה את פעילות בית הספר
אחרי מאבק ממושך ולחצים מצד קומץ תושבים • ראש העיר ברוידא תמך בהמשך הפעילות | 150 תלמידים ימשיכו ללמוד במוסד (חרדים)שאול כהנא
ענוות חן מיוחדת; ראש הישיבה הגיע בגפו למסור שיחת חיזוק לבחורים
לקראת ימי הרחמים והרצון הגיע חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי שרגא שטיינמן למסור שיחת חיזוק והתעוררות בהיכל ישיבת 'שיח יצחק' | בענוות חן מיוחדת נצפה ראש הישיבה מגיע להיכל בגפו, ללא ליווי של גבאים או משמשים בקודש | במהלך השיחה עורר ראש הישיבה את התלמידים על חובת ההתחזקות בימים אלו, אך בד בד הדגיש את היסוד כי עבודת הבורא אינה נחלת חודש אלול בלבד, אלא תביעה יומיות המלווה את בן התורה לאורך כל ימות השנה (עולם הישיבות)חיים רוזנבוים
צווי מעצר נגד שתי הנשים שגרמו למוות התינוק יצחק רוזנברג ז"ל
רשויות ההגירה הפדרליות הגישו צווי עיכוב כנגד שתי הנשים המעורבות בתאונה הקטלנית • הנהגת מגואטמלה ובעלת הרכב ממקסיקו שוהות בארה"ב באופן בלתי חוקי | צעד פדרלי לקראת גירוש מיידי (חרדים)נחמן שטרנהרץ
כך הגיב הגרי"מ שכטר כשהופתע לראות את החברותא שלמד עמו לפני 35 שנה
לקראת ימי הרחמים והרצון, הגיע האדמו"ר מווערצקי לביקור במעונותיהם של גדולי הדור, כדי להתברך בברכת השנים | תחילה הגיע האדמו"ר למעונו של הפוסק, הגאון רבי משה שטרנבוך, משם הגיע לביקור במעונו של הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר | רגע מעניין אירע בביקור, כאשר הגרי"מ שכטר בירך ברכת "שהחיינו", וזאת לאחר שלא נפגש עם האדמו"ר זה 35 שנים, כאשר עד אז למדו בחברותא בזמנים מיוחדים (חסידים)חיים רוזנבוים