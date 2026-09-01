לקראת ימי הרחמים והרצון הגיע חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי שרגא שטיינמן למסור שיחת חיזוק והתעוררות בהיכל ישיבת 'שיח יצחק' | בענוות חן מיוחדת נצפה ראש הישיבה מגיע להיכל בגפו, ללא ליווי של גבאים או משמשים בקודש | במהלך השיחה עורר ראש הישיבה את התלמידים על חובת ההתחזקות בימים אלו, אך בד בד הדגיש את היסוד כי עבודת הבורא אינה נחלת חודש אלול בלבד, אלא תביעה יומיות המלווה את בן התורה לאורך כל ימות השנה (עולם הישיבות)

חיים רוזנבוים