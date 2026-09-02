התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב כפר יובל

צבא ירדן הודיע כי מערכות ההגנה האווירית פעלו נגד 13 טילים בליסטיים שחדרו למרחב האווירי של הממלכה. 10 טילים יורטו והושמדו, ושלושה נפלו באזורים מרוחקים מריכוזי אוכלוסייה. לא דווח על נפגעים או אבדות בנפש כתוצאה מהמתקפה.

קובי אטינגר