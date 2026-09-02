התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב כפר יובל

מבזקים נוספים
חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות והגושרים
פיקוד העורף מדווח על חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות והגושרים. התושבים נדרשו להיכנס מיד למרחב המוגן.ב. ניסני
צבא ירדן: יירטנו 10 מתוך 13 טילים בליסטיים שחדרו למרחב האווירי
צבא ירדן הודיע כי מערכות ההגנה האווירית פעלו נגד 13 טילים בליסטיים שחדרו למרחב האווירי של הממלכה. 10 טילים יורטו והושמדו, ושלושה נפלו באזורים מרוחקים מריכוזי אוכלוסייה. לא דווח על נפגעים או אבדות בנפש כתוצאה מהמתקפה.קובי אטינגר
רוכב אופנוע בן 23 נפצע בינוני בתאונה בירושלים
רוכב אופנוע בן 23 נפצע באורח בינוני בתאונת דרכים בשדרות שמואל מאיר בירושלים. התאונה כללה התנגשות בין רכב לאופנוע. הרוכב נחבל בגפיים ובראש, וצוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה. הוא פונה לבית החולים כשמצבו מוגדר בינוני ויציב.קובי רוזן
נתניהו מגיב לסערה של שרה: "לא הייתה בגידה ב-7 באוקטובר, זה קשקוש"
נתניהו מגיב לאחר יממה לדברי שרה בראיון שחולל סערה: "לא הייתה בגידה ב-7 באוקטובר" | לטענתו, "גם אשתי לא אמרה שהייתה בגידה" (בארץ)אריה רוזן
גבר בן 36 נפצע בינוני לאחר שטרקטורון התהפך בירושלים
גבר בן 36 נפצע הערב (20:24) באורח בינוני לאחר שטרקטורון התהפך בדרך האמריקאית בירושלים. צוותי מד"א טיפלו בו במקום ופינו אותו לבית החולים הדסה עין כרם עם חבלות בגב ובגפיים.קובי רוזן
אלג'זירה: ניסיונות יירוט במזרח ירדן - דיווחים על שיגורים איראניים
אלג'זירה מדווחת על ניסיונות יירוט במזרח ירדן. במקביל, מקורות אופוזיציה איראנים מדווחים על שיגורים איראניים מהערים חומיין, יזד וכרמאנשאה.קובי אטינגר
לילה סוער במזרח התיכון: ארה"ב תקפה בסיסי צבא, איראן שיגרה טילים לירדן
ארה"ב תקפה הערב שורת יעדים צבאיים באיראן בתגובה לתקיפות איראניות | איראן מצידה איימה בתגובה מוחצת וירתה טילים לבסיסים אמריקניים באזור (בעולם)אריה רוזן
עיריית בית שמש מזהירה: ייתכנו שיבושים באספקת המים בשעות הקרובות
בהמשך לתקלה הארצית באספקת המים, ובעקבות ניהול אספקת המים הארצית על ידי חברת מקורות, במהלך השעות הקרובות ייתכנו שיבושים נקודתיים באספקת המים בבית שמש. צוותי תאגיד “מי שמש” והעירייה ערוכים ועוקבים באופן רציף אחר מצב האספקה, ופועלים בתיאום עם חברת מקורות ורשות המים כדי לצמצם ככל הניתן את הפגיעה בתושבים.קובי ישראל