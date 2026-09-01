מהמהומות בבקו"ם וההתקפות על חטיבת 'חשמונאים' ("הציבור מרגיש נרדף עד צוואר"), דרך עונש המאסר ללוחמי גבעתי בעקבות הצבת פרמדיקית בנגמ"ש ("מסר שמוכיח שצה"ל לא רוצה שומרי מצוות"), ועד לתיעוד של איזנקוט על הנשים החרדיות | פאנל 'כיפות שחורות' ב'אולפן כיכר' • צפו בתוכנית המלאה (חרדים)

יוסי סרגובסקי