מבזקים נוספים
רוכב אופנוע בן 23 נפצע בינוני בתאונה בירושלים
רוכב אופנוע בן 23 נפצע באורח בינוני בתאונת דרכים בשדרות שמואל מאיר בירושלים. התאונה כללה התנגשות בין רכב לאופנוע. הרוכב נחבל בגפיים ובראש, וצוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה. הוא פונה לבית החולים כשמצבו מוגדר בינוני ויציב.קובי רוזן
נתניהו מגיב לסערה של שרה: "לא הייתה בגידה ב-7 באוקטובר, זה קשקוש"
נתניהו מגיב לאחר יממה לדברי שרה בראיון שחולל סערה: "לא הייתה בגידה ב-7 באוקטובר" | לטענתו, "גם אשתי לא אמרה שהייתה בגידה" (בארץ)אריה רוזן
גבר בן 36 נפצע בינוני לאחר שטרקטורון התהפך בירושלים
גבר בן 36 נפצע הערב (20:24) באורח בינוני לאחר שטרקטורון התהפך בדרך האמריקאית בירושלים. צוותי מד"א טיפלו בו במקום ופינו אותו לבית החולים הדסה עין כרם עם חבלות בגב ובגפיים.קובי רוזן
לילה סוער במזרח התיכון: ארה"ב תקפה בסיסי צבא, איראן שיגרה טילים לירדן
ארה"ב תקפה הערב שורת יעדים צבאיים באיראן בתגובה לתקיפות איראניות | איראן מצידה איימה בתגובה מוחצת וירתה טילים לבסיסים אמריקניים באזור (בעולם)אריה רוזן
עיריית בית שמש מזהירה: ייתכנו שיבושים באספקת המים בשעות הקרובות
בהמשך לתקלה הארצית באספקת המים, ובעקבות ניהול אספקת המים הארצית על ידי חברת מקורות, במהלך השעות הקרובות ייתכנו שיבושים נקודתיים באספקת המים בבית שמש. צוותי תאגיד “מי שמש” והעירייה ערוכים ועוקבים באופן רציף אחר מצב האספקה, ופועלים בתיאום עם חברת מקורות ורשות המים כדי לצמצם ככל הניתן את הפגיעה בתושבים.קובי ישראל
פרסום תמים על פריצות באזור קבלת המשפחות של המתגייסים החרדים הוביל לגל של קללות וגידופים • צפו
מהמהומות בבקו"ם וההתקפות על חטיבת 'חשמונאים' ("הציבור מרגיש נרדף עד צוואר"), דרך עונש המאסר ללוחמי גבעתי בעקבות הצבת פרמדיקית בנגמ"ש ("מסר שמוכיח שצה"ל לא רוצה שומרי מצוות"), ועד לתיעוד של איזנקוט על הנשים החרדיות | פאנל 'כיפות שחורות' ב'אולפן כיכר' • צפו בתוכנית המלאה (חרדים)יוסי סרגובסקי
לאחר שחייליו תועדו במניין בקוסרה: מפקד כוח מילואים הודח מתפקידו
מפקד בצה"ל הודח לאחר שהשתתף במניין עם מתיישבים בכפר קוסרה | התחקיר קבע כי הפעולה גרמה נזק תדמיתי לישראל והתפרשה כתמיכה בפורעים (בארץ)משה בשן