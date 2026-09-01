איראן: פתחנו בתגובה נגד התקיפות האמריקניות

מאות תלמידי ישיבת פוניבז' המזוהים עם ראש הישיבה הגר״ש מרקוביץ׳ יקיימו הלילה עצרת תפילה ומחאה בקברו של מרן הרב יוסף שלמה כהנמן זצ״ל, על רקע פסק הבוררות והמאבק סביב פינוי הישיבה • בישיבה נערכו מראש למניעת עימותים בין הצדדים (בארץ)

קובי ישראל