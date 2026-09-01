צבא ארצות הברית תקף הערב (שלישי) שורה של יעדים צבאיים באיראן, בפעם השנייה בתוך שלושה ימים, בתגובה לתקיפות איראניות נגד ספינות וכוחות אמריקניים באזור.

פיקוד המרכז של ארה"ב מסר כי התקיפות כוונו נגד משמרות המהפכה, אך לא פירט אילו מטרות הותקפו. לפי גורמים במדינה שצוטטו ב'ניו יורק טיימס', הותקפו בין היתר בסיס צבאי בעיר בנדר עבאס והאזור הסמוך לנמל התעופה באי קשם, בהם נגרם "נזק משמעותי".

לפי דיווחים באיראן, מערכות ההגנה האווירית הופעלו גם באזור טהרן - והמטוס של הנשיא נאלץ לנחות בעיר אחרת.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הגדיר את התקיפות "גדולות ועוצמתיות" ואמר כי הן בוצעו בתגובה לניסיון האיראני להוסיף מוקשים במצר הורמוז. טראמפ הזהיר כי אם איראן תגיב, היא "תותקף שוב בעוצמה וברמה גבוהות בהרבה".