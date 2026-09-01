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הצדדים מאבדים שליטה

לילה סוער במזרח התיכון: ארה"ב תקפה בסיסי צבא, איראן שיגרה טילים לירדן

ארה"ב תקפה הערב שורת יעדים צבאיים באיראן בתגובה לתקיפות איראניות | לפי הדיווחים, מערכות ההגנה האווירית הופעלו גם באזור טהרן | איראן מצידה איימה בתגובה מוחצת וירתה טילים לבסיסים אמריקניים באזור (בעולם)

תקיפות ארה"ב באיראן הערב
תקיפות ארה"ב באיראן הערב (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

צבא תקף הערב (שלישי) שורה של יעדים צבאיים ב, בפעם השנייה בתוך שלושה ימים, בתגובה לתקיפות איראניות נגד ספינות וכוחות אמריקניים באזור.

פיקוד המרכז של ארה"ב מסר כי התקיפות כוונו נגד משמרות המהפכה, אך לא פירט אילו מטרות הותקפו. לפי גורמים במדינה שצוטטו ב'ניו יורק טיימס', הותקפו בין היתר בסיס צבאי בעיר בנדר עבאס והאזור הסמוך לנמל התעופה באי קשם, בהם נגרם "נזק משמעותי".

לפי דיווחים באיראן, מערכות ההגנה האווירית הופעלו גם באזור טהרן - והמטוס של הנשיא נאלץ לנחות בעיר אחרת.

נשיא ארה"ב הגדיר את התקיפות "גדולות ועוצמתיות" ואמר כי הן בוצעו בתגובה לניסיון האיראני להוסיף מוקשים במצר הורמוז. טראמפ הזהיר כי אם איראן תגיב, היא "תותקף שוב בעוצמה וברמה גבוהות בהרבה".

איראן משגרת טילים לעבר בסיסים אמריקאים
איראן משגרת טילים לעבר בסיסים אמריקאים (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

משמרות המהפכה איימו בתגובה "מוחצת" ובגביית "מחיר כבד" מארה"ב. בהמשך הודיעו כי ירו לעבר בסיסים בירדן ובאיחוד האמירויות שבהם מוצבים כוחות אמריקניים. בירדן דווח על יירוט שמונה טילים, ובאיחוד האמירויות נמסר כי הצבא הגיב לרחפן איראני. לא דווח על נפגעים או נזק.

ההסלמה מגיעה לאחר ששתי ספינות הותקפו סמוך למצר הורמוז ולאחר חילופי תקיפות בין ארה"ב לאיראן ביום ראשון. בעקבות חידוש הלחימה זינקו מחירי הנפט בכ-4%.
ארה"באיראןדונלד טראמפמלחמהמשמרות המהפכה
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