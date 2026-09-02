חיזבאללה שיגר שני רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל ברכס עלי טאהר

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הצהיר בציוץ כי אינו מנסה לאלץ את איראן לחזור למשא ומתן. "ממש לא אכפת לי אם הם יחתמו על הסכם חסר ערך שממילא אין להם שום כוונה לכבד", כתב. טראמפ הוסיף כי הוא מעדיף את המצב הנוכחי שבו לארה"ב שליטה כמעט מוחלטת במצר הורמוז והכלכלה האיראנית קורסת. "מתי העם האיראני כבר יקום ויילחם?" שאל.

קובי אטינגר