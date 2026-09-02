גדולי ישראל מצטרפים למיזם ( צילום: באדיבות המצלם )

יוזמה תורנית קהילתית חדשה יוצאת לדרך במטרה לספק רשת ביטחון ומשענת סוציאלית עבור בני התורה והאברכים הנרדפים על ידי רשויות הצבא בשל נאמנותם לעולם התורה. המיזם, שנקרא "כלא 1000", נועד להבטיח כי אברך או בחור ישיבה הנלקח למעצר צבאי לא יישאר לבדו במערכה, ומשפחתו תזכה לסיוע כספי שיקל על המשבר וההוצאות הנלוות.

את המיזם מובילים ומנווטים גדולי הדיינים והפוסקים, אשר סמכותם היא הבלעדית בכל ענייני הקופה, הנהגתה וחלוקת כספיה. במכתב קודש מיוחד שפורסם, קראו הרבנים לציבור להצטרף למיזם כדי להעמיד חומה בצורה של שותפות ואחריות. וועדת הדיינים העומדת בראשות המיזם כוללת את: הגאון רבי נפתלי נוסבוים, ראב"ד בית הדין "הישר והטוב" ו"אהבת שלום"; הגאון רבי יעקב עזרא תופיק אביעזרי, אב"ד בית דין לממונות ביתר; הגאון רבי יעקב מאיר שטרן, דומ"ץ ויז'ניץ ואב"ד בד"ץ קהילות יעקב בני ברק; הגאון רבי אליהו פוזן, אב"ד בבית הדין בני ברק ואלעד; הגאון רבי צבי ברוורמן, ראב"ד ביתר עילית ואב"ד "נתיבות חיים"; כל ספק הלכתי, קריטריונים לזכאות או הכרעה בטענות יוכרעו אך ורק על פי דעתם של הדיינים. המודל הכלכלי של "כלא 1000" הושתת על עקרון של ערבות הדדית רחבה. מענק יומי למשפחה - בן תורה שנלקח למעצר צבאי יזכה למענק סוציאלי של 1,000 שקלים עבור כל יממת מעצר מאחורי סורג ובריח. המענק נועד לכיסוי הוצאות ייעוץ משפטי, נסיעות וביקורים, ואובדן ימי עבודה של בני המשפחה.

גדולי ישראל מצטרפים למיזם ( צילום: באדיבות המצלם )

גדולי ישראל מצטרפים למיזם ( צילום: באדיבות המצלם )

גדולי ישראל מצטרפים למיזם ( צילום: באדיבות המצלם )

התמיכה ממומנת מכספי החברים בתוכנית. בעת מעצר, נגבה מכל חבר סכום של עד שקל אחד ליום בלבד (בתוספת 3 שקלים בחודש עבור דמי ניהול ותפעול). ככל שמספר החברים הרשומים במיזם גדל, כך יורד נטל הגבייה היומי מכל יחיד.

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על פי תקנון התוכנית, שנוסח בליווי משפטי של משרד עורכי הדין 'גדליהו והורביץ', הזכאות למענק מיועדת אך ורק למצבים של "מעצרי פתע" שנכפו על בן התורה בעקבות עמדתו המצפונית. מעצרים יזומים - כגון התייצבות מדעת בלשכות הגיוס, בתחנות משטרה או ניסיונות מעבר בשדות תעופה ומעברי גבול - אינם מזכים בסיוע מתוך הקופה.

בימים אלו מתרחב מערך הרישום בקהילות, בישיבות ובכוללים, כאשר מוסדות רבים מצטרפים במרוכז כדי להבטיח את מעטפת ההגנה לכלל התלמידים והאברכים."

להצטרפות ולתמיכה במיזם 'כלא 1000' לחצו כאן

גדולי ישראל מצטרפים למיזם ( צילום: באדיבות המצלם )

גדולי ישראל מצטרפים למיזם ( צילום: באדיבות המצלם )

גדולי ישראל מצטרפים למיזם ( צילום: באדיבות המצלם )