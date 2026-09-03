משרד הבריאות ממליץ על איסור דיג זמני בים התיכון

ראש הממשלה נתניהו בהרמת כוסית לראש השנה עם פורום מטכ״ל: ״אני משוכנע ביכולתנו להסיר את האיום אחת ולתמיד ולהפיל את המשטר באיראן שנלחם על חייו. אני אומר לאויבים שלנו - אל תתעסקו איתנו. יש לנו את הכוח, הנחישות והאחדות הפנימית לגבור עליכם״

חזקי שטרן