"מכוער, כמה מכוער אתה": הסוד המטלטל שישנה לכם את אלול | צפו

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הסיפור המדהים על רבי ישראל שמת בגיל 3 וחי עוד 60 שנה | צפו בסגולה
רבי ישראל, המכונה ״רבי ישראל המת״, הוא נין של הבעל שם טוב ואחיו של רבי נחמן מברסלב. הרב יצחק ישי בנון מספר השבוע - בסגולה למוצאי שבת על סיפורו המפעים | צפו (חסידים)כיכר השבת
הבעל שם טוב הסביר לרופא: זו הסיבה שרק אני הצלחתי לרפא חולה שאיבד את הדיבור
כאשר הבעל שם טוב הקדוש הגיע לאותו מקום, וקראו לבעל שם טוב הקדוש לבוא לחולה הנ"ל, ואמר הבעל שם טוב הקדוש לבשל לחולה מרק של בשר, ותכף יתחיל החולה לדבר | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)ורד שאלתיאל
אזהרת מודיעין: איראן שוקלת לתקוף את ישראל ומתכוננת להסלמה
דו"חות מודיעין אמריקניים חושפים שינוי מדאיג בתפיסת טהרן • המשטר האיראני צבר ביטחון עצמי ונחוש להמשיך בסכסוך לטווח ארוך | ישראל בהכנה לתרחיש הגרוע (צבא וביטחון)דניאל הרץ
טרגדיה מזעזעת: נקבע מותו של החמוש שירה בנתניה, מדובר בהלום קרב
נקבע מותו של החמוש שפתח באש מנשק ארוך לעבר מבנים וכוחות משטרה בשכונת קריית השרון בנתניה. לאחר החקירה הראשונית התברר כי החשוד שנוטרל הינו לוחם צה"ל המתמודד עם פוסט-טראומה כתוצאה משירותו הצבאי. הלוחם, שהגיע למקום בלבוש אזרחי, פתח בירי לעבר מבני מגורים והבריח תושבים רחוב לבתיהם, עד שהגעת כוחות המשטרה הובילה לחילופי אש שבהם נפגע באורח אנוש – ומאוחר יותר נקבע מותו (אקטואליה)קובי רוזן
בעקבות הפוסטים נגד נתניהו: פעילת המחאה ד"ר יולנדה יבור תואשם בהסתה לטרור
היועמ"שית ופרקליט המדינה החליטו להעמיד את ד"ר יולנדה יבור, לאחר שכתבה: "דיקטטורה לא מפילים בקלפי" (משפט)משה כהן
אירוע דקירה ביפו: פצוע קשה, חיפושים אחר חשודים
דווח על אירוע דקירה ברחוב נחל הבשור ביפו, במהלכו פונה פצוע במצב קשה. שוטרי תחנת יפו הגיעו למקום ומבצעים פעולות חקירה ואיסוף ממצאים, לרבות סריקות אחר חשודים. נסיבות האירוע נבדקות.קובי רוזן
מיירט שוגר בטעות לעבר ירי של כוחות צה"ל ברצועת עזה
מיירט שוגר לפני זמן קצר לעבר מטרה שזוהתה בדיעבד כירי של כוחות צה"ל עצמם במרחב רצועת עזה. אין נפגעים והאירוע מתוחקר. על פי מדיניות, לא הופעלו התרעות ביישובים.ב. ניסני
המפגש הממושך של עופר וינטר עם הפוליטיקאי החרדי במלון הירושלמי בשבת
תת-אלוף במיל' עופר וינטר ומוטי לייטנר נצפו בשיחה ממושכת במלון וולדורף אסטוריה. המפגש מעורר חורשת שמועות על ריצה משותפת אפשרית - לקראת סגירת הרשימות השבוע (בחירות)יוני גבאי