"מכוער, כמה מכוער אתה": הסוד המטלטל שישנה לכם את אלול | צפו

נקבע מותו של החמוש שפתח באש מנשק ארוך לעבר מבנים וכוחות משטרה בשכונת קריית השרון בנתניה. לאחר החקירה הראשונית התברר כי החשוד שנוטרל הינו לוחם צה"ל המתמודד עם פוסט-טראומה כתוצאה משירותו הצבאי. הלוחם, שהגיע למקום בלבוש אזרחי, פתח בירי לעבר מבני מגורים והבריח תושבים רחוב לבתיהם, עד שהגעת כוחות המשטרה הובילה לחילופי אש שבהם נפגע באורח אנוש – ומאוחר יותר נקבע מותו (אקטואליה)

קובי רוזן