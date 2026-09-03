"מכוער, כמה מכוער אתה": הסוד המטלטל שישנה לכם את אלול | צפו

בחודש אלול, כשאנחנו עורכים חשבון נפש, קל מאוד ליפול למלכודת ההלקאה העצמית. אנו נוטים להתמקד בפגמים שלנו ולהתמלא בתחושות של כישלון, ייאוש ומיאוס מעצמנו. אך האם זוהי הדרך שבה הקב"ה רוצה שנעבוד אותו?

בשיעור מרתק לפרשת ניצבים, מנתח הרב יואב אקריש את אחד הסיפורים התמוהים ביותר בתלמוד – המפגש בין רבי אלעזר ברבי שמעון לאדם מכוער. סיפור שנראה במבט ראשון הפוך לחלוטין מדרך התורה, אך בפועל צופן בחובו את אחד היסודות העמוקים ביותר של עבודת התשובה.

הרב אקריש מסביר כיצד הצטרפותם של "חוטבי העצים ושואבי המים" לברית שבפרשת ניצבים, מלמדת אותנו יסוד מהפכני: איננו רק נבראים של הקב"ה – אלא כלים שהוא זקוק להם בעולמו. מתוך הבנה זו, הופכת התשובה מתהליך של שבירה עצמית למסע של גילוי עצמי, המלווה בשמחה אמיתית.

שיעור שישנה את זווית הראייה שלכם ויכין אתכם לימים הנוראים מתוך חיבור וערך עצמי, ולא מתוך רגשות אשם.