ילד בן 12 נפגע מרכב בירושלים - מצבו בינוני

מבזקים נוספים
ילדה בת 7 במצב אנוש לאחר שנפגעה מטרקטור בכפר קרע
ילדה בת 7 נפגעה הערב מטרקטור בכפר קרע והובאה למרפאה מקומית. צוותי מד"א שהגיעו למקום בשעה 21:38 מפנים אותה לבית החולים הלל יפה במצב אנוש תוך כדי פעולות החייאה, עם חבלות קשות בחזה ובראש.קובי רוזן
שמחה משולשת; מאות חסידים חגגו בחתונת הענק של לעלוב, מודז'יץ ואופלע
בקול רינה ותודה נחוגה אמש (רביעי) שמחת נישואי נכד האדמו"ר מלעלוב, החתן, בן לבנו הרה"צ רבי יואל בידרמן, עב"ג הכלה בת האדמו"ר מאופלע, חתן האדמו"ר ממודז'יץ • מאות חסידים נרגשים משלושת החצרות חגגו את השמחה הגדולה עד לשעות המאוחרות הלילה (חסידים)חיים רוזנבוים
הנוסחה הירושלמית: למה מאות ילדים קמים בארבע בבוקר לסליחות?
בזמן שכולם ישנים, בית הכנסת 'שערי ניסים' בבירה הופך למוקד עליה לרגל בימי הסליחות, הילדים שמובילים את הפיוטים בקולם, הנוסחה שמשלבת חוויה וקדושה, והסיבה שגדולי הרבנים והפייטנים מגיעים להתפעל מקרוב | צפו בתיעוד (חרדים)חיים רוזנבוים
4 נפגעים קל בתאונה בין מיניבוס לרכב בכביש 25
תאונת דרכים בין מיניבוס לרכב פרטי אירעה בכביש 25 סמוך למושב תקומה. ארבעה נפגעים קל קיבלו טיפול רפואי בזירה - שני גברים בגילאי 40-60 ושני ילדים כבני 9. אחד הפצועים פונה לבית החולים סורוקה להמשך טיפול.קובי רוזן
פעוטה בת שנה נפצעה בינוני בגן שעשועים באופקים
פעוטה בת שנה נפצעה הערב במהלך משחק בגן שעשועים באופקים. צוותי מד"א שהגיעו למקום בשעה 19:33 מעניקים לה טיפול רפואי ומפנים אותה לבית החולים סורוקה במצב בינוני, עם חבלת ראש.קובי רוזן
צה"ל חיסל מפקד נוח'בה שפשט ב-7.10 - חמאס הציג אותו כשחקן כדורגל
צה"ל תקף אתמול במרחב ג'באליה שבצפון רצועת עזה וחיסל את עבד אלפתאח אבו-אלעיש, מפקד נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס שפשט לשטח ישראל בטבח ה-7 באוקטובר. חמאס מקדם נרטיב שישראל רוצחת ספורטאים פלסטינים ומציג את אבו-אלעיש כ"שחקן כדורגל" של מועדון ג'באליא, אך למעשה מדובר במפקד חמאס שהשתתף בפשיטה על העוטף.קובי אטינגר
צה"ל השלים טיהור תשתיות תת-קרקעיות של חיזבאללה ברכס עלי טאהר
כוחות אוגדה 36 השיגו שליטה מבצעית ברכס עלי טאהר בדרום לבנון והשלימו טיהור שני תוואים תת-קרקעיים של חיזבאללה. חלק מהמחבלים חוסלו וחלק נמלטו מהמרחב. בתשתיות נמצאו חמ"לים, חדרי נשק, גנרטורים, חדרי שהייה, מקלחות ומטבח שאפשרו למחבלים לשהות תקופות ארוכות. מדובר בתשתית אסטרטגית שנבנתה במשך שני עשורים ומומנה על ידי איראן. הפעילות לנטרול התשתיות עדיין נמשכת, ולאחר מכן צה"ל ייערך בהגנה מחודשת.ב. ניסני
"מכוער, כמה מכוער אתה": הסוד המטלטל שישנה לכם את אלול | צפו
בשיעור מרתק לפרשת ניצבים, מנתח הרב יואב אקריש את אחד הסיפורים התמוהים ביותר בתלמוד – המפגש בין רבי אלעזר ברבי שמעון לאדם מכוער. סיפור שנראה במבט ראשון הפוך לחלוטין מדרך התורה, אך בפועל צופן בחובו את אחד היסודות העמוקים ביותר של עבודת התשובה (יהדות)הרב יואב אקריש