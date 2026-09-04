בן גביר: טלי גוטליב תהיה במקום השני ברשימת עוצמה יהודית

מבזקים נוספים
בן גביר מודיע: טלי גוטליב - במקום השני ברשימת עוצמה יהודית; "יצאתי נגד האפרטהייד המשפטי"
השר בן גביר חשף כי גוטליב תשובץ במקום השני, אחרי שהשר וסרלאוף הציע לוותר על מקומו למענה | "ראש הממשלה זקוק לעוצמה יהודית", אמרה גוטליב - שהתבטאה בחריפות רבה נגד המערכת המשפטית: "הכנעתי את מיארה ואת חבר מרעיה. על הברכיים" | האם גם השרה מאי גולן תחבור לבן גביר? (פוליטי)יוני גבאי
תיעד את עצמו מבצע עבירות תנועה ליד ניידת משטרה - ונעצר במיטתו
חשוד תיעד את עצמו מבצע עבירות מסוכנות על אופנוע בסמוך לניידת משטרה • פרסם ברשתות החברתיות ונעצר בביתו בלוד | נתפסו פריטי לבוש וקנאביס (בארץ)דוד הכהן
ישראלי נעצר בחשד להפעלה על ידי מודיעין זר נגד ישראל
אזרח ישראלי נעצר לחקירת שב"כ ומשטרה בחשד לעבירות ביטחוניות. בחקירה עלה כי הוא הופעל על ידי גורמי מודיעין זרים והיה מעורב בפעילות השפעה זרה. בסיום החקירה הוגש נגדו כתב אישום ובקשת מעצר עד תום ההליכים בגין הפעלתו על ידי גורמי מודיעין זרים נגד מדינת ישראל. כל פרט נוסף אסור בפרסום.כיכר השבת
צה"ל חיסל את מפקד הנוח'בה שפשט למוצב סופה ב-7 באוקטובר
מחמד אלקאדי פיקד על הפשיטה למוצב סופה בטבח 7 באוקטובר • לקח חלק בהחזקת חטופים במרחב רפיח | חוסל בתקיפה בחאן יונס (צבא וביטחון)ב. ניסני
לא נשאר מאחור: לוחמי האש חילצו עגל שנפל לבור עמוק
עגל נלכד בעומק בור פתוח סמוך לאיילת השחר • לוחמי האש ירדו בחבלים וחילצו אותו | החילוץ הסתיים בהצלחה (בארץ)כיכר השבת
צה"ל ושב"כ חיסלו מפקד פלוגת נוח'בה שפשט למוצב סופה ב-7 באוקטובר
צה"ל ושב"כ חיסלו שלשום בחאן יונס את מחמד מחמוד מרשד אלקאדי, מפקד פלוגת נוח'בה בחמאס. המחבל פיקד על הפשיטה למוצב סופה בטבח 7 באוקטובר ולקח חלק בהחזקת חטופים בשבי חמאס במרחב רפיח. לאחרונה הוביל הכשרות למחבלי חמאס, פעל לשיקום יכולות הארגון וקידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחים תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש.ב. ניסני
הג'האד האסלאמי: מיליציות בחיפוי ישראלי ניסו לחטוף פעיל בח'אן יונס
הזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי דיווחה כי מיליציות המשתפות פעולה עם ישראל ניסו לחטוף לפנות בוקר אחד מפעיליה בח'אן יונס. לפי הארגון, הפעיל נהרג לאחר חילופי אש. הג'האד טען כי הכוח התקדם בשעה 3:30 לפנות בוקר בסיוע כטב"מים ישראליים.קובי אטינגר