לא נשאר מאחור: לוחמי האש חילצו עגל שנפל לבור עמוק

( צילום: כבאות והצלה לישראל )

צוותי כיבוי והצלה מתחנת גליל גולן, בשיתוף היחידה לחילוצים מיוחדים של מחוז צפון, ביצעו הבוקר חילוץ מורכב של עגל שנפל לבור פתוח ועמוק סמוך לאיילת השחר שבעמק החולה. העגל אותר כשהוא לכוד בעומק הבור, במצוקה ומיובש, ללא יכולת להיחלץ בכוחות עצמו. לוחמי היחידות לחילוצים מיוחדים ירדו בזהירות אל תחתית הבור באמצעות מערכות חבלים ואמצעי חילוץ ייעודיים, רתמו את העגל בבטחה והעלו אותו אל פני הקרקע.

- צילום: כבאות והצלה לישראל 10 10 0:00 / 1:03 ( צילום: כבאות והצלה לישראל )

מפקד האירוע, רשף אושרי אלמקייס, מסר: "כשהגענו למקום זיהינו את העגל לכוד בעומק רב, בתוואי שטח מורכב וללא יכולת לצאת בכוחות עצמו. לוחמי האש ירדו אל תחתית הבור ופעלו ברגישות, במקצועיות ובזהירות רבה".

הוא הוסיף: "לאחר שרתמנו אותו למערכת החילוץ, העלינו אותו בבטחה אל פני הקרקע. לשמחתנו, החילוץ הסתיים כשהעגל בריא ושלם". מדובר באחד מאירועי החילוץ החריגים שמבצעות יחידות החילוץ המיוחדות של כבאות והצלה בצפון.