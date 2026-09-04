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הסרת איום מיידי

צה"ל חיסל את מפקד הנוח'בה שפשט למוצב סופה ב-7 באוקטובר

מחמד אלקאדי פיקד על הפשיטה למוצב סופה בטבח 7 באוקטובר • לקח חלק בהחזקת חטופים במרחב רפיח | חוסל בתקיפה בחאן יונס (צבא וביטחון)

(צילום: דובר צה"ל)

ושב"כ חיסלו במרחב חאן יונס שבדרום רצועת עזה את המחבל מחמד מחמוד מרשד אלקאדי, מפקד פלוגת נוח'בה בזרוע הצבאית של . המחבל פיקד על הפשיטה למוצב סופה בטבח 7 באוקטובר ולקח חלק בהחזקת חטופים בשבי החמאס.

על פי ההודעה המשותפת של דובר צה"ל ודוברות שב"כ, המחבל אלקאדי היה מפקד פלוגת נוח'בה שפשט למוצב סופה בטבח 7 באוקטובר ופיקד על הפשיטה למוצב. לאורך המלחמה, המחבל לקח חלק בהחזקת חטופים בשבי החמאס במרחב רפיח.

בעת האחרונה, המחבל הוביל הכשרות למחבלי חמאס ופעל לשיקום יכולות הארגון. בנוסף, קידם המחבל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש.

המחבל חוסל במטרה להסיר את האיום שהיווה. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

כפי שדווח ב'כיכר השבת', בימים האחרונים הצליחו כוחות עלית של השב"כ וצה"ל ללכוד את ראש הביטחון הכללי של חמאס ברצועת עזה במבצע מורכב במערב העיר עזה. המבצע כלל שילוב של כוחות קרקעיים ותקיפות אוויריות מסיביות.

בנוסף, כפי שדווח ב'כיכר השבת', צה"ל חיסל לפני מספר ימים את המחבל טלאל מוצטפא צאלח בדוי, מפקד במחלקת הביטחון הצבאי בחטיבת העיר עזה של חמאס. גם אותו מחבל קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש.

לוחמי צהל בפעילות מבצעית (צילום: צה"ל)

יצוין כי צה"ל ממשיך לפעול בעוצמה להסרת איומים מיידיים ולמנוע מחמאס לשקם את יכולותיו. הפעילות המבצעית נמשכת בכל רחבי הרצועה, תוך שמירה על הסכמי הפסקת האש ותגובה נחרצת לכל הפרה.
צה"לחמאסחאן יונסנוח'בה7 באוקטוברמחמד אלקאדימוצב סופה

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