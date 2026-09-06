מבזקים נוספים
חיזבאללה שיגר שני רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון
דובר צה"ל דיווח כי מחבלים מארגון חיזבאללה שיגרו הבוקר שני רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל השולטים במרחב הביטחוני בדרום לבנון. לוחמי צה"ל ירו לעבר אחד הרחפנים ויירטו אותו. אין נפגעים לכוחותינו. צה"ל הגדיר זאת כהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש ותוקף כעת בתגובה בדרום לבנון. דוברת צה"ל בערבית פרסמה התרעת פינוי למבנה בכפר ערבצאלים צפונית לנבטיה, והמבנה הותקף. בנוסף צה"ל תוקף באזור נבטיה.קובי אטינגר
מעצר חשוד בניסיון רצח אחיו בירושלים
שוטרי מחוז ירושלים עצרו חשוד בניסיון לרצוח את אחיו, לאחר שהאח נמצא אתמול פצוע בתוך פח אשפה בשכונת גילה. כוחות חירום חילצו את הנפגע כשהוא פצוע באורח בינוני. החקירה העלתה ממצאים ותיעוד המצביעים על מעורבות האח באירוע, והוא נחקר בחשד לניסיון רצח.קובי רוזן
צה"ל הפעיל בפתע תרגיל מטכ"לי ארצי: "תורגש תנועה ערה של כוחות"
בהנחיית הרמטכ"ל הופעל בוחן פתע לבדיקת מוכנות צה"ל • הוקפצו מפקדים וכוחות בכלל הפיקודים | הכנה לקראת תקופת החגים (צבא וביטחון)ב. ניסני
הדחת משה גפני צריכה להדאיג את בעיקר את רה"מ נתניהו | הפרשנות של ישי כהן
פרשן 'כיכר השבת', ישי כהן, התראיין הבוקר לחדשות הבוקר בערוץ 12 והסביר את הדרמה בסיעת 'דגל התורה' עם הדחת ח"כ משה גפני וח"כ אורי מקלב והסביר מדוע רה"מ בנימין נתניהו צריך להיות מודאג? צפו (חרדים)כיכר השבת
הדחת גפני צריכה להדאיג בעיקר את רה"מ נתניהו | צפו בפרשנות של ישי כהן
פרשן 'כיכר השבת', ישי כהן, התראיין הבוקר לחדשות הבוקר בערוץ 12 והסביר את הדרמה בסיעת 'דגל התורה' עם הדחת ח"כ משה גפני וח"כ אורי מקלב והסביר מדוע רה"מ בנימין נתניהו צריך להיות מודאג? צפו (חרדים)כיכר השבת
מקורבי גפני זועמים: "משלם מחיר על מאבקי שליטה" | בבית הגר"ד לנדו טוענים: "לא מדובר בהדחה"
בעוד מקורביו של יו"ר 'דגל התורה' היוצא, ח"כ משה גפני, טוענים כי מדובר בהדחה שהוסתרה מהם במכוון ונעשתה על רקע מאבקי שליטה בסיעה הליטאית – בחצר ראש הישיבה הגר"ד לנדו דחו מכל וכל את הטענות וטענו כי אין מדובר בהדחה אלא במהלך הכרחי ומוסכם מראש של "ריענון שורות" והכנסת נציגים חדשים (חרדים)ישי כהן
הקיץ מסרב לוותר: הטמפרטורות מטפסות והחום הכבד חוזר | התחזית המלאה
החום חוזר: אחרי הפוגה קלה והקלה מסוימת בטמפרטורות, מזג האוויר בדרך לשנות כיוון והשבוע הקרוב יביא עמו התחממות הדרגתית, עלייה בעומסי החום בכל רחבי הארץ ותנאים שיהיו גבוהים מהרגיל לעונה (בארץ)כיכר השבת
חיזבאללה שיגר רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל בלבנון - חיל האוויר תקף בתגובה
שני רחפני נפץ שוגרו לעבר כוחות צה"ל במרחב הביטחוני • אחד הרחפנים יורט, אין נפגעים | צה"ל תקף בתגובה יעדי טרור בדרום לבנון (צבא וביטחון)ב. ניסני