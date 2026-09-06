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הדחת משה גפני צריכה להדאיג את בעיקר את רה"מ נתניהו | הפרשנות של ישי כהן
פרשן 'כיכר השבת', ישי כהן, התראיין הבוקר לחדשות הבוקר בערוץ 12 והסביר את הדרמה בסיעת 'דגל התורה' עם הדחת ח"כ משה גפני וח"כ אורי מקלב והסביר מדוע רה"מ בנימין נתניהו צריך להיות מודאג? צפו (חרדים)כיכר השבת
הדחת גפני צריכה להדאיג בעיקר את רה"מ נתניהו | צפו בפרשנות של ישי כהן
פרשן 'כיכר השבת', ישי כהן, התראיין הבוקר לחדשות הבוקר בערוץ 12 והסביר את הדרמה בסיעת 'דגל התורה' עם הדחת ח"כ משה גפני וח"כ אורי מקלב והסביר מדוע רה"מ בנימין נתניהו צריך להיות מודאג? צפו (חרדים)כיכר השבת
מקורבי גפני זועמים: "משלם מחיר על מאבקי שליטה" | בבית הגר"ד לנדו טוענים: "לא מדובר בהדחה"
בעוד מקורביו של יו"ר 'דגל התורה' היוצא, ח"כ משה גפני, טוענים כי מדובר בהדחה שהוסתרה מהם במכוון ונעשתה על רקע מאבקי שליטה בסיעה הליטאית – בחצר ראש הישיבה הגר"ד לנדו דחו מכל וכל את הטענות וטענו כי אין מדובר בהדחה אלא במהלך הכרחי ומוסכם מראש של "ריענון שורות" והכנסת נציגים חדשים (חרדים)ישי כהן
איראן תקפה נושאת מטוסים - ארה"ב השמידה מכליות נפט | תיעוד דרמטי
משמרות המהפכה שיגרו טילים בליסטיים לעבר ספינות מלחמה אמריקניות • הספינות חמקו ללא נפגעים, ארה"ב תקפה מכליות נפט איראניות | המתיחות מתגברת (צבא וביטחון)יוסי נכטיגל
חיזבאללה שיגר רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל בלבנון - חיל האוויר תקף בתגובה
שני רחפני נפץ שוגרו לעבר כוחות צה"ל במרחב הביטחוני • אחד הרחפנים יורט, אין נפגעים | צה"ל תקף בתגובה יעדי טרור בדרום לבנון (צבא וביטחון)ב. ניסני
צה"ל החל תרגיל פתע רמטכ"לי לבחינת מוכנות לתרחיש רב-זירתי
בהנחיית הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, הופעל הבוקר תרגיל פתע "עלות השחר 2.0" לבדיקת כוננות ומוכנות המפקדה הכללית והמפקדות הראשיות להתמודדות עם אירוע רב-זירתי מתפרץ ומורכב. במסגרת התרגיל הוקפצו מפקדים בכלל הפיקודים, האגפים והזרועות, ומתבצעת הקפצת כוחות ובחינת עתודות. התרגיל נועד לחזק את ההגנה לקראת תקופת החגים ולבחון הטמעת לקחים מהלחימה ומאירועי 7 באוקטובר. צה"ל מודיע כי תורגש תנועה ערה של כוחות וכלי טיס ברחבי הארץ, ואין חשש לאירוע ביטחוני.ב. ניסני
הרב לנדו מבקש מגפני ומקלב לפרוש מהכנסת לטובת ריענון
הרב דוד לנדו פנה במכתבים אישיים לחברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב והודה להם על פעילותם בשנים האחרונות, אך ביקש מהם לעזוב את הכנסת כדי להכניס נציגים חדשים במסגרת ריענון. במקביל, הרב לנדו ביקש מגפני להמשיך לכהן כיו"ר תנועת דגל התורה.כיכר השבת
רוכב אופנוע נפצע בינוני בתאונה בכביש 40
רוכב אופנוע כבן 25 נפצע בינוני בתאונה שאירעה בכביש 40 סמוך לצומת סירקין. הרוכב נחבל בראשו בתאונה שהייתה מעורב בה גם רכב. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה, ולאחר מכן פונה לבית החולים בלינסון להמשך טיפול.קובי רוזן