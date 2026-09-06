חיזבאללה שיגר שני רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון

בעוד מקורביו של יו"ר 'דגל התורה' היוצא, ח"כ משה גפני, טוענים כי מדובר בהדחה שהוסתרה מהם במכוון ונעשתה על רקע מאבקי שליטה בסיעה הליטאית – בחצר ראש הישיבה הגר"ד לנדו דחו מכל וכל את הטענות וטענו כי אין מדובר בהדחה אלא במהלך הכרחי ומוסכם מראש של "ריענון שורות" והכנסת נציגים חדשים (חרדים)

ישי כהן