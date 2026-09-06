דובר צה"ל הודיע הבוקר (ראשון) כי בהנחיית הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, הופעל לפנות בוקר בוחן רמטכ"ל במתכונת פתע "עלות השחר 2.0" לבדיקת הכוננות והמוכנות של המפקדה הכללית והמפקדות הראשיות בצה"ל. הבוחן נועד לבחון את סד"כ הכוננות והיכולת להתמודד עם אירוע רב-זירתי מתפרץ, מורכב ורחב היקף.

מטרת התרגיל היא לבחון את רמת הכוננות והמוכנות של צה"ל למגוון תרחישים מבצעיים מפתיעים, הפעלת כוננויות ועתודות, תהליכי קבלת החלטות והמענה המבצעי בכלל הדרגים, החל מהפיקודים המרחביים, הזרועות והאגפים ועד המטכ"ל. הבוחן מהווה חלק מההכנה וחיזוק ההגנה לקראת תקופת החגים.

כחלק מתרגיל הפתע הוקפצו המפקדים בכלל הפיקודים, האגפים והזרועות, וכן מתבצעת הקפצת כוחות ובחינת עתודות. הרמטכ"ל בוחן וצופה בניהול התרגיל ממצפה הפיקוד העליון ובשטח.

דובר צה"ל מסר כי כחלק מהתרגיל, תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי טיס ברחבי הארץ. צה"ל הבהיר כי אין חשש לאירוע ביטחוני.

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במסגרת התרגיל תתורגל הקפצה של גדוד באופן מוסק ותרגיל שלו במרכז לאימונים ביבשה. בנוסף, מתבצעת הקפצה של כלל כוחות העתודה והכוננות לבחינת המוכנות והמענה באירוע מתפרץ. כלל המפקדות החל מהמטכ"ל ועד לפיקודים מתורגלות בתרחישים הבוחנים דריכה שלהם וניהול של אירועים מתפרצים.

הבוחן הוא כחלק מתהליך מתמשך של צה"ל על מנת לחזק את יסודות צה"ל, הכשירות והמוכנות של כל דרגי הלוחמים והמפקדים. במסגרתו מתורגלים ונבחנים הטמעה של התכניות המבצעיות לצד לקחים שהצברו מהלחימה בגזרות השונות ומאירועי 7 באוקטובר.

קציני מבקר צה"ל בסדיר ובמילואים מבצעים ביקורת ביחידות ובמפקדות לבדיקת כשירותם ומוכנותם המבצעית. התרגיל מתקיים כחלק מגרף התרגילים של אגף המבצעים לשנת 2026.

יצוין כי התרגיל נשמר במעגל מידור מצומצם מאוד של אנשים בודדים במטרה לאפשר הפתעה ובחינת המוכנות אפילו בדרג האלופים.