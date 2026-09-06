בְּמוֹצָאֵי מְנוּחָה | סליחות ראשונות בחצה"ק פינסק קרלין

מבזקים נוספים
לכיוון הלא נכון: עיט ענקי תקף קשות שוטר
מה שהיה אמור להיות מופע מרשים של מסורת הציד העתיקה הפך בתוך שניות לתקרית בלתי צפויה (חדשות בעולם)דני שפיץ
לייזר 500 קילוואט: האמריקאים מפתחים שרירים, ישראל מובילה
בעוד ענקית הביטחון האמריקאית חושפת ניסויים במערכות לייזר אימתניות בעוצמה חסרת תקדים של 500 קילוואט, הנתונים מוכיחים שישראל כבר מובילה באופן מוחלט בשטח עם מערכת ההגנה שכבר נמסרה לצה"ל (תקיפה והגנה)דוד הכהן וב. ניסני
"כעס לא קיים, יש רק פגיעה": הפסיכולוג שמבקש להחליף את השפה הפסיכולוגית בלשון הקודש
ד"ר שולם ברוך, בעל דוקטורט בפסיכולוגיה, מציג בריאיון מיוחד תפיסה שונה לחלוטין מהמוסכמה המקובלת בתחום, מביא את הזווית היהודית לטיפול בנפש ומתעקש: "אל תגדירו אותי פסיכולוג" | "הייתי צריך לנטוש 80 אחוז מהפסיכולוגיה", הוא מספר | האזינו (פסיכולוגיה)נריה סעדיה
ילד בן 9 מאושפז במצב קשה עם דלקת מוחית מאמבה נדירה
משרד הבריאות מעדכן כי ילד כבן 9 מאושפז במצב קשה בטיפול נמרץ ברמב"ם, מורדם ומונשם עם דלקת מוחית. מעבדות משרד הבריאות אישרו כי הילד חלה כתוצאה מאמבה נדירה (Naegleria fowleri). חקירה אפידמיולוגית העלתה שהילד שחה בחוף כורסי בכנרת כשבוע לפני אשפוזו. מדובר במחלה נדירה ביותר ששיעור התמותה ממנה גבוה - בעולם דווחו פחות מ-500 מקרים, ובישראל שלושה מקרים בשנים האחרונות. האמבה נמצאת במקורות מים מתוקים וחמים, וההדבקה מתרחשת כאשר מים נכנסים דרך האף. המחלה אינה עוברת מאדם לאדם. משרד הבריאות ממליץ להימנע מכניסת מים לאף בעת רחצה במים מתוקים וחמים, ולפנות לבדיקה רפואית דחופה במקרה של חום וכאב ראש לאחר חשיפה למים.יוסי נכטיגל
צה"ל יתרגל מחר תרחישי הגנה נרחבים באילת ובערבה
תרגיל נרחב של כוחות הביטחון בהובלת אוגדה 80 יחל מחר במרחב אילת והערבה. הכוחות יתרגלו תרחישים של מתקפת פתע וחדירה לישראל באוויר, בים וביבשה, ויבחנו הגנת יישובים ומוכנות כוחות. התרגיל כולל שיתוף פעולה עם משטרת ישראל ומגן דוד אדום, ונועד לחזק כשירות ולהטמיע לקחים מהלחימה ומאירועי השנים האחרונות. החל מהיום תורגש תנועה ערה של כוחות, כלי טיס וכלי שיט באזור. התרגיל נקבע מראש כחלק מגרף התרגילים לשנת 2026.ב. ניסני
תרגיל ביטחוני נרחב יתקיים היום באזור אילת והערבה
כוחות הביטחון יערכו היום תרגיל נרחב באזור אילת והערבה, במהלכו תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון, כלי טיס וכלי שייט. התרגיל נקבע מראש כחלק מגרף התרגילים של אגף המבצעים, ובמהלכו יתרגלו הכוחות תרחישי קיצון מורכבים באוויר, בים וביבשה, בדגש על הגנת היישובים באזור. בתרגיל ישתתפו שוטרי מרחב אילת וכוחות נוספים מהמשטרה לצד כוחות צה"ל, ויתורגלו תרחישים של מתן מענה לאירועים ביטחוניים, שליטה בצירי תנועה וטיפול במספר זירות במקביל.קובי רוזן
בנט הגיע לביתו של טרופר לקראת החלטה על מיזוג מפלגות
נפתלי בנט הגיע ביום שישי לביתו של גדעון טרופר, לקראת החלטת טרופר אם לרוץ לבחירות באופן עצמאי או להצטרף למפלגה גדולה יותר.כיכר השבת
ילד כבן 9 לקה בדלקת מוחית ומאושפז במצב קשה; חשד שנדבק בכנרת
משרד הבריאות מעדכן כי ילד כבן 9 מאושפז במצב קשה עם דלקת מוחית, מורדם ומונשם בטיפול נמרץ בבית החולים רמב"ם | אתמול בלילה נשלחה דגימה למעבדות משרד הבריאות שאיששה את החשד שהילד חלה כתוצאה מאמבה נדירה (בריאות)יוסי נכטיגל