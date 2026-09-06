בְּמוֹצָאֵי מְנוּחָה | סליחות ראשונות בחצה"ק פינסק קרלין

משרד הבריאות מעדכן כי ילד כבן 9 מאושפז במצב קשה בטיפול נמרץ ברמב"ם, מורדם ומונשם עם דלקת מוחית. מעבדות משרד הבריאות אישרו כי הילד חלה כתוצאה מאמבה נדירה (Naegleria fowleri). חקירה אפידמיולוגית העלתה שהילד שחה בחוף כורסי בכנרת כשבוע לפני אשפוזו. מדובר במחלה נדירה ביותר ששיעור התמותה ממנה גבוה - בעולם דווחו פחות מ-500 מקרים, ובישראל שלושה מקרים בשנים האחרונות. האמבה נמצאת במקורות מים מתוקים וחמים, וההדבקה מתרחשת כאשר מים נכנסים דרך האף. המחלה אינה עוברת מאדם לאדם. משרד הבריאות ממליץ להימנע מכניסת מים לאף בעת רחצה במים מתוקים וחמים, ולפנות לבדיקה רפואית דחופה במקרה של חום וכאב ראש לאחר חשיפה למים.

יוסי נכטיגל