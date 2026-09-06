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רוכב אופניים חשמליים נפגע מרכב בקריית ביאליק

גבר כבן 60 נפגע הבוקר (06:55) מרכב בשדרות ח"ן בקריית ביאליק בעת שרכב על אופניים חשמליים. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים רמב"ם במצב בינוני, עם חבלות בראש ובגפיים.

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אסף מגידו
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לקראת הימים הנוראים מציב ארגון יד לאחים במרכז את מאות ילדי ישראל הגדלים בכפרים הערביים בניתוק מוחלט מהיהדות. לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, שמות התורמים למצוות פדיון שבויים יועברו לתפילה בשלושה מקומות קדושים (חרדים)

אסף מגידו
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