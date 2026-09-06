רוכב אופניים חשמליים נפגע מרכב בקריית ביאליק

מה שנראה בתחילה כמו נקודה קטנה על הקיר הפך בתוך שעות למלכודת מורכבת ומדויקת. מצלמה שתיעדה את התהליך בהילוך מואץ חשפה את אחד המחזות המרתקים של עולם הטבע (חדשות בעולם)

דני שפיץ