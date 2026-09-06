רוכב אופניים חשמליים נפגע מרכב בקריית ביאליק

מבזקים נוספים
"כאן תמיד יש מניין": הקריאה המיוחדת שיוצאת עכשיו מזכרון משה
כבר דורות שיהודים יודעים שבזכרון משה תמיד ימצאו מניין. עכשיו, אחרי כמעט 120 שנה של תפילות מסביב לשעון, השטיבלאך המפורסמים יוצאים למהלך גדול - וקוראים לציבור להיות חלק ממנויוסי כץ
בחסות החשכה: כך נבנית מכונת ההשמדה המשוכללת ביותר
מה שנראה בתחילה כמו נקודה קטנה על הקיר הפך בתוך שעות למלכודת מורכבת ומדויקת. מצלמה שתיעדה את התהליך בהילוך מואץ חשפה את אחד המחזות המרתקים של עולם הטבע (חדשות בעולם)דני שפיץ
באשמורת הבוקר: סליחות ותקיעת שופר בביתו של זקן מנהיגי ברסלב
באשמורת הבוקר אמר הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, זקן רבני ברסלב, סליחות ראשונות בביתו נאווה קודש, לאחר מכן התפלל תפילת שחרית ובסיומה תקע בשופר כנהוג | תיעוד מיוחד (חסידים)חיים רוזנבוים
השוטרים היו חייבם לתעד: נהג שיכור הותיר אותם פעורי פה
השוטרים עצרו רכב לבדיקה שגרתית, אך מה שקרה בשניות שלאחר מכן תפס את תשומת לבם והפך במהרה לוויראלי (חדשות בעולם)דני שפיץ
"האבא עובר את זה בשבילנו!" | המשא המרטיט של אב"ד ויז'ניץ לפני 'סליחות'
רבבות חסידי ויז'ניץ התכנסו אמש לאמירת סליחות ראשונות בצל קודשו של האדמו"ר | טרם כניסת האדמו"ר למעמד, עלה בנו הגדול הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד ויז'ניץ, ונשא משא חיזוק חוצב להבות • על הטיפולים הקשים, הגילוי המרעיש על הנהגת האדמו"ר, והקריאה הנוקבת: "איך אפשר בלי האש של ה'טיש'?" • המשא המלא (חסידים)חיים רוזנבוים
שתי נשים נפגעו קל בתאונה בין שני רכבים סמוך לצומת כרכור
תאונת דרכים בין שני כלי רכב אירעה סמוך לצומת כרכור. צוותי איחוד הצלה טיפלו בשתי נשים, בנות 50 ו-23, שנפגעו באורח קל.קובי רוזן
בן חמש לקוראן? בן שלוש עשרה למסגד? מי יחזיר אותם הביתה?
לקראת הימים הנוראים מציב ארגון יד לאחים במרכז את מאות ילדי ישראל הגדלים בכפרים הערביים בניתוק מוחלט מהיהדות. לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, שמות התורמים למצוות פדיון שבויים יועברו לתפילה בשלושה מקומות קדושים (חרדים)אסף מגידו
בן לקוראן, מי יכול לקבל מציאות כזו? עזרו לנו כעת>>>
לקראת הימים הנוראים מציב ארגון יד לאחים במרכז את מאות ילדי ישראל הגדלים בכפרים הערביים בניתוק מוחלט מהיהדות. לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, שמות התורמים למצוות פדיון שבויים יועברו לתפילה בשלושה מקומות קדושים (חרדים)אסף מגידו