פועל נפצע קשה בתאונת עבודה בעראבה

מבזקים נוספים
הכתם היה נראה אבוד - ואז ניסינו עליו דבר אחד
יש כתמים שנראים אבודים לגמרי - אבל לפעמים כל מה שצריך הוא טיפול נכון לפני הכביסה. בדקנו מה באמת עובד, ומה דווקא עלול לקבע את הכתם בבד (בית)חני שטיין
אחרי שהמגעים עם בנט נכשלו: קארה הודיע על פרישה; "לא מצאתי מסגרת עם הנחישות הדרושה"
חבר הכנסת לשעבר מודיע על החלטתו שלא להתמודד • המגעים עם בנט לא צלחו | "ישראל זקוקה לשינויים מרחיקי לכת, לא פלסטרים" (פוליטי מדיני)יוני גבאי
מחסור חמור בדלק בעיראק — אזרחים מזדנקים על תחנות התדלוק
עיראק, המדינה הרביעית בעולם מבחינת עתודות נפט מוכחות, סובלת ממחסור חמור בבנזין וסולר. האוכלוסייה מזדנקת על תחנות הדלק עם מיכלים ריקים. הסיבה: עיראק, כמו איראן, כמעט אינה מזקקת נפט ונסמכת על ייבוא דלק. המלחמה הוציאה את המדינה מאיזון.קובי אטינגר
תפילות: היהודי שנידון לעונש מוות בתלייה עשוי להשתחרר בקרוב לארץ
קריאה מחודשת לתפילות ועוררות רחמי שמיים למען בנימין בן לימור (חסין), העצור בעיראק מזה כעשור, בעוד עסקנים וגורמים בינלאומיים מגבירים את המאמצים להביא לשחרורו המלא ולהגעתו לארץ ישראל, זאת לאחר שבחסדי שמיים בוטל עונש המוות שהיה תלוי נגדו (חדשות)נחמן שטרנהרץ
טרופר והנדל מודיעים על פיצול בית ציוני-המילואימניקים
גדעון טרופר ויניב הנדל פרסמו הודעה משותפת על פיצול בית ציוני-המילואימניקים שהקימו לפני מספר שבועות. השניים הודיעו כי כל אחד מהם קיבל החלטה אישית אל מול המציאות הפוליטית, אך הדגישו שהשותפות הרעיונית נותרת בעינה. "שנינו מחויבים להמשיך לשרת את המדינה ולפעול למען המשרתים והלכידות הפנימית, כל אחד ממקומו" נכתב בהודעה. השניים הבהירו כי החברות האישית ביניהם תימשך ושאין "שאריות של דם רע".כיכר השבת
בית המשפט האריך את מעצרו של החשוד בהרעלת התינוקות: "מעורב באופן מכוון"
בית משפט השלום האריך ב-6 ימים את מעצר החשוד בהחדרת חומרי הרדמה למחיות תינוקות • השופט: "חשד סביר בעוצמה משמעותית לעבירות של שימוש ברעל" | החשוד יעבור בדיקה פסיכיאטרית (בארץ)דוד הכהן
השמות שהכי הרבה הורים בחרו השנה לילדיהם | אלו השמות הנפוצים בבנים ובבנות
רשות האוכלוסין פרסמה את נתוני השמות הנפוצים בקרב ילידי תשפ"ו • מוחמד ממשיך להוביל במגזר הכללי, אריאל בראש המגזר היהודי | אביגיל וליבי בקרב הבנות (בארץ)בני סולומון
מלכודת האדמה: קצינים איראניים נצורים במנהרות - טהרן מאיימת
בעוד צה"ל משלים את השליטה המבצעית ברכס עלי טאהר שבדרום לבנון, דיווחים זרים חושפים כי קצינים איראניים נלכדו במחילות. בתגובה, טהרן משגרת אזהרות חריפות ומאיימת בתגובה רחבה, בזמן שבישראל ממשיכים להכחיש בתוקף את הימצאותם של הבכירים במקום (צבא וביטחון)דוד הכהן וב. ניסני